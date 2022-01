Nissy y Laila se reencontraron en 'Secret Story' después de haber estado tres años sin verse. Las hermanas lograron protagonizar un emotivo reencuentro donde hacían gala del gran cariño que se tenían. Sin embargo, parece que la convivencia ha conseguido hacer que salgan los primeros roces entre ellas, y es que las dos coinciden en que no quieren seguir concursando como una sola persona dentro de la casa de los secretos. "De verdad, ¿por qué me metéis con esta? Yo me quiero marchar", ha estallado Laila tras su última pelea.

Todo ha surgido después de que Nissy tenga varios enfrentamientos con gran parte de sus compañeros. La mayoría de ellos le acusan de ser muy "egocéntrica", algo que le ha terminado sentando muy mal hasta tal punto que ha ido en busca de su hermana buscando apoyo. Lo que ella no se esperaba es que Laila estaría de acuerdo con ellos. "Eres muy repetitiva, es como un tic que tienes y cuando salgas de aquí deberías ir a un psicólogo", le ha indicado.

Telecinco

Sin duda, una recomendación que no ha sentado nada bien a Nissy, que ha terminado estallando contra su hermana. "Un saludo a mi madre, por darme una hermana tan buena que me dice que ni siquiera ella me aguanta", ha indicado dejando claro que siempre ha sentido que su familia no le quiere y que está muy sola.

Por su parte, Laila le ha reprochado que eso no es cierto y ha terminando gritándole tras ver cómo su hermana alzaba cada vez más la voz. "¡Ni tu tumba te va a aguantar!", ha explotado visiblemente molesta por lo que estaba sucediendo.

Telecinco

Unos fuertes enfrentamientos que han terminado afectando a toda la casa. Sus compañeros han terminado peleándose entre ellos, y es que mientas que unos defienden a Laila otros creen que la razón la tiene Nissy, algo que ha hecho que en la casa de los secretos se viva un ambiente muy tenso.

Telecinco

"Todos los lame culos pensáis lo mismo", le ha reprochado Rafa a Brenda tras ver cómo el grupo en el que se encuentra ella se ponían del lado de Laila. Por su parte, ella cree que su compañero es el culpable de que las dos hermanas no dejen de enfrentarse, y es que cree que le está "calentando la cabeza a Nissy", una acusación que ha hecho que todos acaben estallando.

