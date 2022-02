Menos mal que Carlos Peña tiene un sentido del humor único, porque si fuera otro, probablemente habría montado un cirio al enterarse de que tenía que obedecer durante 24 horas las órdenes de sus compañeros en 'Secret Story', le caigan bien o mal. Esta semana, los presentadores de la cadena más famosos han hecho varias llamadas al reality para dar pautas a los concursantes sobre la prueba semanal, y así cada uno ha recibido una tarea, pero a Carlos Peña le ha caído más un castigo que un trabajo, porque Sonsoles Ónega, encargada de transmitirle la misión, le encomendaba ser el sirviente oficial de la casa. Con delantal y gorrito incluidos.

"Esto lo pienso poner en mi currículum", ha bromeado Carlos, pero lo que no sabía es que algún compañero se iba a aprovechar de la situación, como David Colchero, que nada más enterarse de que tendría mayordomo lo primero que ha hecho ha sido pedirle nada menos que un masaje de pies "de un minuto". "Con el asco que me da...", ha dicho Carlos pensando en tocar los pies de otra persona, pero más en concreto los de su compañero: "Parecen los de un hobbit", ha dicho mientras David no podía aguantarse la risa.

Con el uniforme y mucha entrega a la misión, Carlos se arrodillaba delante de su compañero: "Esto parece otra cosa, David", comentaba Peña, que con crema y aguantándose las ganas de vomitar se ponía manos a la obra. Por lo pronto, parece que Carlos ha pasado la prueba, pero las siguientes horas serán cruciales para saber si ha sido un buen sirviente. ¡Ánimo!

Carlos no ha sido el único que ha recibido llamadas: por ejemplo, las mellizas Laila y Nissy fueron las que consiguieron la inmunidad de la semana al ser las primeras en llegar al teléfono y recibir la llamada de Jorge Javier Vázquez: el presentador anunció durante la emisión de 'Sálvame' que la entregaría al más rápido en descolgar, y ambas se convirtieron así en las concursantes inmunes (lo que les libra de la nominación) por tercera semana consecutiva.

