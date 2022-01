'Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Durante la 'Última Hora' de 'Secret Story' Carlos Sobera conectó con la casa de los secretos para hablar con los concursantes, momento en el que pudimos descubrir que faltaba Kenny. Una ausencia que no pasó desapercibida para nadie. Tras esto, el concursante ha querido sincerarse en el Cubo para desvelar la verdadera razón por la que ha tenido que salir de la casa de los secretos durante un tiempo, dejando claro que había un motivo de peso para hacerlo.

"Es lo más importante que he hecho desde que estoy aquí", ha reconocido visiblemente emocionado. El cubano ha confesado que tuvo que salir de la casa de Guadalix de la Sierra para terminar los trámites para conseguir la nacionalidad española. "Gracias a eso ahora podré traerme a mi madre para que esté aquí conmigo", ha indicado visiblemente emocionado.

Antes de esto, durante la conexión con la casa, Carlos Sobera ya adelantó que el concursante se había ido para realizar unos trámites."Falta Kenny, no está con vosotros y quiero explicar que es porque ha salido de la casa para cumplir con un trámite administrativo", ha explicado al resto de concursantes. Unas palabras con las que quiso aclarar que no se trata de nada grave y que se espera que en breve vuelva a estar concursando junto al resto de sus compañeros.

Además, ha querido dejar claro que en todo momento se están tomando las medidas sanitarias oportunas para evitar contagios. "Está bien, incomunicado y se están tomando todas las medidas de prevención frente al Covid", indicó Carlos Sobera, que no ha entrado en más detalles acerca de la razón por la que Kenny ha tenido que salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

De momento, se desconoce cuándo volverá el cubano a la casa de los secretos para concursar con sus compañeros, aunque se espera que su entrada se produzca pronto. Una llegada que muchos están deseando que se produzca para ver si él decide dar más detalles acerca de lo que ha estado haciendo fuera de 'Secret Story'. Lo cierto es que durante la última gala él tuvo un papel fundamental, ya que tuvo la oportunidad de utilizar el poder del intercambio para salvar a uno de sus compañeros de la nominación y poner a otro. Sin embargo, Kenny no quiso hacer uso de este privilegio, y es que si por algo se está caracterizando dentro del concurso es por su neutralidad.

