Susi Caramelo ha visitado el plató de La Resistencia para promocionar su nuevo programa en Movistar Plus+: Rojo Caramelo. Según ha explicado la presentadora a Broncano, con este nuevo programa la catalana vuelve a los photocalls, y se sumergirá en grandes eventos como los Premios Oscar y los Grammy. De hecho, este fin de semana Caramelo acudió también a Valencia a los Premios Goya para entrevistar a los nominados y premiados en la gran gala del cine español.

Pisando también la alfombra roja de La Resistencia llegaba al plató de David Broncano para “promocionar mi programa”. “Me he apuntado en la mano que lo primero que tengo que hacer es promocionar el programa”, decía antes de recordar: “Fui a ‘El Hormiguero' y se me olvidó. No tengo mucho tiempo, me estoy quedando en un hotel de Gran Vía porque mi buhardilla mide 20 metros y ha venido mi novio a verme.

Sin embargo, el momento cumbre llegaría más adelante, cuando Susi sacó unos calzoncillos de un miembro del late night. Ante la sorpresa de presentador y audiencia, la reportera decía lo siguiente: "Te he traído unos gallumbos porque me tiré a uno de 'La Resistencia' y se los dejó en mi casa".

“¿Quién es?”, quería saber Broncano. “Fernando el de invitados”, revelaba Susi. El mencionado Fernando decidía coger el micro y aparecer en pantalla para dar explicaciones: “Tengo que aclarar que hace muchísimos años de esto. Susi y yo tenemos una excelente relación”, declaraba.

La confesión sobre la depresión de Susi Caramelo

“Vuelvo a los photocall y a liarla, que es lo mío”, declaraba Susi sobre su nuevo espacio en Movistar+. La presentadora recordaba cómo fueron los inicios en su carrera como cómica: “A los 28 tuve una depresión asquerosa”, aseguraba antes de confesar que tuvo que tomar medicación para superar la enfermedad.

Según ha desvelado en la entrevista, la presentadora estuvo año y medio sin querer tomarse los antidepresivos porque le daba "mal rollo" medicarse. Sin embargo, todo mejoró cuando al final decidió seguir las recomendaciones de los especialistas.

