'Entrevías' finaliza esta semana su primera temporada con la muerte de uno de sus personajes.

El próximo martes 29 de marzo se comienza a emitir la segunda temporada.

Tirso, en peligro al descubrirse que fue él quien cogió el dinero de Sandro; Ezequiel, en el punto de mira de los narcotraficantes al destaparse que quiere acabar con los capos; Nelson, en una encrucijada tras el asesinato de Loko; e Irene, sumida en una peligrosa espiral de consumo de estupefacientes. La tensión es máxima en todas las tramas de ‘Entrevías’, que mañana martes concluye su primera temporada en Telecinco (22:50 horas) con un acontecimiento que supondrá un punto de inflexión: la muerte de uno de los personajes.

El próximo martes 29 de marzo comenzará a emitirse la segunda entrega de episodios de la serie, que a falta del capítulo de mañana ha sido la primera opción a lo largo de sus ocho emisiones y es líder de la noche de los martes con un 16,4% de share y 1,8M espectadores.

Sinopsis del capítulo 8 de 'Entrevías'

En el capítulo de mañana, Yeyo, el secuaz de Sandro, descubre que Tirso es el autor del robo del dinero, pero antes de que pueda decirle nada a su jefe es sorprendido en la ferretería y acaba siendo atrapado por Tirso, Pepe y Sanchís, que tendrán que tomar medidas drásticas y dolorosas para evitar que la noticia le llegue al capo. Para ello le pedirán ayuda a Ezequiel, que está en un mal momento porque se siente responsable de la muerte de Loko. Cree que se ha equivocado en todo y que tal vez haya llegado el momento de darle un giro a su vida, pero en esa tesitura Amanda le confiesa algo que le obliga a cambiar de opinión.

Por su parte, Gladys se descubre ilusionada al pensar en Tirso y Alicia le hace comprender que tal vez sienta algo por él, pero justo cuando ella está meditando sobre el asunto, Ezequiel aparece con una bolsa llena de dinero y la propuesta de un futuro juntos. Mientras, Tirso descubre a través de Nelson que Irene consume drogas, una noticia que le deja devastado y que hace que se replantee toda la situación.

