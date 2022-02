Nagore Robles entrará en 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días. El próximo miércoles será el día en el que entre en la casa de los secretos para realizar una misión muy especial de la que todavía no se ha dado ningún detalle. De esta forma, la colaboradora hará el trabajo que en un primer momento iba a hacer Kiko Rivera. El dj iba a ser el encargado de pasar unos días con los participantes. Sin embargo, las duras declaraciones que realizó sobre su familia hicieron que tanto el programa como 'Mediaset' optasen por vetarlo cancelando su entrada.

"Hace que años y medio que salí de aquella casa", ha confesado Nagore Robles dejando claro que está muy emocionada por tener esta gran oportunidad. "Tengo unas ganas locas de verles en persona, prometo que no voy a dejar indiferente a nadie", ha indicado asegurando que entra con muchas ganas de dar buenos momentos y resolver algunas dudas que tiene con varios de los concursantes.

La pareja de Sandra Barneda ha confesado que, aunque tiene una misión, su objetivo principal es pasárselo bien y disfrutar. "Pienso exprimir el tiempo como nunca ahora que ya no me podéis echar", ha bromeado recordando que ella ya fue concursante y tiene el récord del mayor porcentaje para abandonar 'GH'.

"Quiero enterarme más de la movida porque tengo un montón de dudas. Estoy como una verdadera fan con ganas de verles y sonsacarles", ha confesado. Lo cierto es que ella ya entró hace unos días para explicar una de las pruebas que iban a tener que realizar los concursantes, aunque en esa ocasión ellos no les vieron. Sin embargo, esa corta entrada ya hizo que ella terminase emocionándose al revivir muchos recuerdos de cuando ella estuvo en la casa de Guadalix de la Sierra.

