El invitado de esta noche del 29 de marzo en 'El Hormiguero' ha sido el gran Michael Bublé. No es la primera vez que el cantante visita el programa de Pablo Motos y cada vez que viene a España disfruta como un niño. Michael Bublé y su mujer Luisana Lopilato están esperando su cuarto hijo y fue el cantante quién anunció este nuevo embarazo a través de un videoclip. También el invitado de la noche quiso compartir la noticia de forma un poco más tradicional en Instagram, con una imagen abrazando a su chica y poniendo sus manos sobre la tripa de ella. "El día de Nochebuena les dijimos que mamá tenía un bebé en la tripita. Mi hijo de 5 años empezó a llorar porque quería que le hubiéramos invitado a ver cuándo nos enamoramos e hicimos el bebé". contaba el cantante con mucha ternura.

El canadiense acaba de publicar 'Higher', un disco en el que expresa el gran momento que está viviendo tras la recuperación de Noah, su hijo, después de padecer un cáncer. La última vez que visitó el programa su hijo se encontraba batallando contra esta dura enfermedad y ahora, cinco años después, se puede decir que todo lo malo ya ha pasado.

Antena 3

Pablo Motos le felicitaba por ese buen notición y el canadiense no podía evitar emocionarse al recordar el gran apoyo que ha recibido su familia todo este tiempo: "Gracias a todos por el cariño".

