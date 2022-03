Joaquín Prat ha abandonado temporalmente sus programas para unirse a la grabación de otro

En una de sus últimas apariciones, Joaquín tuvo un pequeño enfrentamiento con Cristina Tarrega y expuso su crítica a Rocío Flores por su comportamiento

Ser un periodista conocido y reconocido en la tele puede servir para atraer a gran parte de la audiencia, y aunque la fama tiene algunas desventajas, también tiene cosas muy bonitas, como la que le está pasando a Joaquín Prat. El presentador, que sustituye a Ana Rosa Quintana en la sección del club social de su programa mientras afronta su lucha contra el cáncer, ahora se ha tomado un pequeño descanso de sus shows, y es que, además de estar por las mañanas en la tele, también presenta 'Cuatro al día' por las tardes. Dos programas en los que lleva sin aparecer unos días. ¿Cuál es el motivo?



Ahora hemos podido saber que a Joaquín no le ha pasado nada malo, sino todo lo contrario: está grabando junto a Kike Calleja una nueva entrega de 'Planeta Calleja'. De hecho, hace sólo unas horas, el propio Kike compartía en su Instagram un vídeo antes de su salida en avión desde el aeropuerto de Madrid Barajas. El presentador no ha querido decir a dónde van, pero a Prat se le ha 'escapado' diciendo que se van a las Islas Azores. Además, añadía otra pista mostrando su mochila con unas aletas. Esta vez parece que el viaje requiere buceo y, con suerte, muy buen tiempo...

¿A quién deja al cargo?

Como es lógicol, un programa de televisión no se puede quedar descabezado, así que ha tenido que dejarlo todo bien atado en el trabajo para poder irse unos días con Kike Calleja. En 'El programa de AR' será Patricia Pardo quien se encargue de llevar a buen puerto la seccion de sociedad, aunque, según ha dicho, no sabe cómo le sentará a Ana Rosa: "Igual a Ana le sienta mal. Menos mal que tengo a Patricia Pardo", ha anunciado. ¿Y en 'Cuatro al día'? Se queda al mando otra compañera: "Ya verás Mónica Sanz cuando sepa que tiene que hacer lo de la huelga de transportes y la guerra de Ucrania ella solita", ha bromeado Joaquín.

