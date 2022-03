Jesulín de Ubrique y sus compañeros se han estrenado en el programa de 'El Desafío' y lo ha hecho enfrentándose a sus mayores miedos, en concreto a la claustrofobia ya que realizó un número de escapismo de la mano del mago 'Yunque'. El torero aprendió a zafarse de una caja sobre la que había media tonelada de arena, algo que pudo hacer sin problemas estrenándose por todo lo alto. Por ello, antes de llevar a cabo este número, el propio Roberto Leal, presentador del programa, le preguntó qué le había hecho aceptar este desafío en el que la claustrofobia no será el único miedo que tendrá que enfrentar.

Muy nervioso, ha explicado a Roberto Leal y aún en el plató, en andaluz no ha tenido problemas en responder sin ningún tipo de tapujo. "¿Quién te ha metido en este lío?", le ha preguntado el presentador y el torero se ha sincerado.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jesulín de Ubrique viene a competir para ganar #ElDesafío pic.twitter.com/H8YJN8EQRd — El Desafío (@eldesafioA3) March 5, 2022

"Pues eso, 'El Desafío'. Soy una persona que me gusta el desafío y las emociones fuertes", aseguraba el torero, una faceta que hasta ahora le había llevado a una plaza pero no a someterse a todo tipo de retos. "Ahora, he llegado aquí y he empezado a ver pruebas y los tengo aquí [en el cuello]. No sé hasta dónde llegaré ni cómo, pero es bonito empezar. Lo que no sé es cómo terminaré".

Sin embargo, si algo dejó claro es que lo dará todo por mantenerse en la lucha y aceptar cada uno de los retos que se le pongan por delante. "Soy una persona competitiva y lo que me toque intentaré hacerlo bien. Si puedo quedar mejor que otro en una prueba mejor", ha explicado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io