Petra Martínez ha ido a divertirse a 'El Hormiguero' y no ha podido dar una entrevista más natural y sincera. La actriz ha confesado que estuvo a punto de no aceptar el trabajo de su vida por prejuicios. 'La vida era eso' fue el filme que lanzó a la actriz a su primera nominación en los premios de la Academia de Cine Español, además de llevarse a casa el Feroz, pero estuvo a punto de rechazar el papel por pudor. Este lunes 25 de abril lo ha contado así en el programa: "Me mandaron el guion y me pareció muy bonito. Lo que pasa es que había una escena en la que había mucho 'amor propio'".

La actriz le contaba a Pablo Motos que por la educación sexual recibida, había ciertos temas que le daba muchísima vergüenza. Ella tenía que hacer dos escenas difíciles: una en la que salía masturbándose y otra con muy poca ropa. "Me dio mucho corte, porque al final tienes una educación determinada en la cabeza y me costaba decir en público 'masturbación'. Es una palabra que me empieza a gustar, pero no es muy bonita; es muy fea y muy tonta. Se podía llamar 'amor propio' a niveles fuertes", comentaba entre risas.

Petra dijo que no quería verse en esa tesitura, por lo que rechazó el papel. El director se sentó a hablar con ella porque la quería en la peli y finalmente la convenció: "Hablamos y me aseguró que lo haríamos hasta donde yo quisiera, pero que fuera yo. David es maravilloso, ha sido muy sutil. Y a mí me ha venido bien porque me he quitado prejuicios que no sirven para nada, pero que te fastidian una película".

