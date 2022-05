Omar Montes es un artista hecho así mismo. El ex de Isa Pantoja no deja de sorprendernos con la manera en la que se supera cada día. Lleva ya varios años en los que ya nadie duda de que este chico tiene talento, demuestra con cada una de sus hazañas que tiene madera de artista. Ya lo demostró en el primer concurso que participó. No dejó a nadie indiferente cuando se coronó como ganador de 'Supervivientes'. Tras esto, su vida ha estado marcada por sus éxitos musicales. Y ahora parece estar dispuesto a coronarse como el ganador de la primera edición de 'El Desafío'.

A Omar Montes lo retaban a cantar uno de sus temas en modo ópera y él no dudaba en aceptar el reto y dejaba a todos sin palabras. Una gala semifinal del programa de Antena 3, Omar Montes se ha arriesgado a salir de su zona de confort.

El cantante de 'trap' latino ha dejado a todos boquiabiertos versionando su exitoso tema 'Alocao' como nunca antes había sonado públicamente, y así lo ha querido recalcar Roberto Leal.

Acompañado de una elegantísima orquesta sinfónica y guiado por un prestigioso cantante de lírica, Omar Montes se ha convertido por una noche en un absoluto tenor. Montes se ha envalentonado a cambiar todo el ritmo de la famosísima canción de reguetón por otra que, salvo las irreverentes expresiones de su 'Alocao', bien podría sonar en cualquier teatro de renombre.

"Que le jodan al autotune ahora canto ópera, tengo a andrea bocelli llamándome como loco pal remix 🤴🏽 #eldesafio #alocao", decía en Instagram junto a un vídeo en el que aparece parte de su magnífica actuación.

“Yo soy muy disciplinado” bromeaba el concursante durante los ensayos. En los entrenamientos, también ha contado con la ayuda del tenor que le ha mostrado los ejercicios.

