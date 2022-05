Anabel Pantoja parece estar cansada de la actitud de Anuar. Todo ha surgido después de que los habitantes de Playa Fatal hayan tenido que enfrentarse a un nuevo reto para conseguir comida. Un tema del que no guardan un buen recuerdo, y es que la última vez que esto ocurrió los supervivientes de Playa Royale le terminaron robando el pollo que habían conseguido, provocando que Yulen acabase completamente roto. Por este motivo, ahora han comenzado intentando tener mucho cuidado de que no les escuchasen.

En esta ocasión, entre todos tenían que decidir quienes eran los dos mejores supervivientes del grupo. De esta forma, los dos elegidos subirían solos a la montaña para hacer la prueba. Al saber esto, y tras pensar que solo los escogidos serían los que disfrutarían de la comida, Anuar Beno no ha dudado en nombrarse a sí mismo rápidamente sin saber qué opinaban sus compañeros. "Bueno, eso lo dirás tú, yo también quiero ir", le ha cortado Anabel Pantoja, una queja a la que se han sumado Tania, Ana Luque y Juan.

En ese momento, el hermano de Asraf no ha dudado en defender el motivo por el que tenía que ser escogido, sin darles opción. "No, porque yo me considero el mejor superviviente. He cogido 16 peces, he ido a por leña...", ha comenzado a enumerar. Un argumento que no ha convencido a sus compañeros. "Yo también he subido cuando tú no lo hacías", le ha reprochado Ana Luque mientras Anabel Pantoja miraba completamente indignada lo que estaba sucediendo. "¿Ahora un buen superviviente es solamente el que pesca?", preguntaba mostrando su enfado.

Finalmente lo han sometido a votación y Anuar y Ana han sido los elegidos. Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' ha seguido sin estar de acuerdo en lo sucedido. "La ley del más fuerte y la del menos superviviente. Me ha molestado mucho las maneras de la elección. Si Anuar da un paso al frente diciendo que le hace ilusión soy la primera que le dice sube y cómetelo todo, pero no me parece bien que diga: 'yo, porque soy el mejor porque yo, yo yo'. Aquí todos aportamos".

Anabel Pantoja ha confesado que le molesta que siempre tenga que ser él el que haga las cosas."Ya no voy a pasar ni una, siempre 'yo y yo y yo', ¿los demás qué somos? ¿palmeras?". Tras esto, ha comenzado a amenazar con ponerse en desacuerdo para tener que volver a hacer votaciones. Sin embargo, Anuar no le ha dado la opción, ya que ha cogido el tótem y se ha puesto subir la cima solo.

