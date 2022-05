El Desafío cierra este viernes su segunda edición a las 22:00 horas a Antena 3 en su noche más emocionante. Raquel Sánchez Silva, Jesulín de Ubrique, Omar Montes y Juan Betancourt se juegan convertirse en el ganador de esta segunda edición teniendo que superar impresionantes retos.

Durante 10 intensas semanas, un grupo de ocho famosos se ha enfrentado cada semana a los desafíos propuestos con el objetivo de ser el mejor y el más competitivo en el juego. Un impresionante elenco de participantes formado por Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo.

Carlos Lopez Alvarez

Las pruebas de la final de 'El desafío'

En esta gran gala final de la segunda edición de ‘El Desafío’, los 8 concursantes se enfrentarán a algunas de sus pruebas más complicadas y, además, habrá muchas sorpresas a lo largo de la noche. Raquel Sánchez Silva cogerá el arco en la prueba Puntería al límite, Omar Montes llevará un cambión a rastras en Motor humano. Jesulín de Ubrique se defenderá en la prueba Maniobra Extrema. A Juan Betancourt le tocará bailar en el desafío Sexy Dance. El ganador de la segunda edición de ‘El Desafío’ podrá elegir la ONG que se lleva la tarjeta con 30.000 euros de premio.

En la gala final del programa cambia el sistema de puntos: la valoración a los no finalistas de la edición se sumará a la de los finalistas, formando parejas. Juan Betancourt hará pareja con El Monaguillo, Raquel Sánchez Silva sumará los puntos de Lorena Castell, Omar Montes hará tándem con María Pombo y Jesulín de Ubrique sumará los puntos de Norma Duval.

Los concursantes no clasificados en la final también tienen una gran noche por delante. María Pombo y El Monaguillo se verán las caras en la prueba Verano infernal. Lorena Castell sudará en las camas elásticas de los Saltos Mortales. Además, Norma Duval tocará el piano y tendrá a Bustamante como compañero de excepción.

Bustamante será el invitado sorpresa de la noche. Además de apoyar a Norma Duval en su reto, el cantante se quedará como jurado extra junto a Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura. Además, la gala contará con la visita sorpresa de María José Campanario. Como colofón, el entrenador Juandi Alcázar se enfrentará a la apnea después de haber estado ejerciendo como coach de los concursantes en esta disciplina en esta segunda edición. Por último, la gala final contará con la presencia con Kira Miró, ganadora de la primera edición, para pasar el testigo de la victoria.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io