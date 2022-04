'El Desafío' ha llegado a su séptimo programa y el nivel de los retos cada vez va más en aumento. Los concursantes se han metido de lleno en el programa y arriesgan cada vez más lo que ha dado lugar a momentos muy tensos en el plató de televisión, como el que se ha dado en el último de los programas. Omar Montes se enfrentaba a uno de los retos que más respeto da a los concursantes (con permiso del a apnea), prenderse fuego y atravesar puertas de cristal. Un reto que conlleva no solo espectacularidad sino también un gran peligro: "no puedes respirar mientras estés en llamas o te quemarás", le explicaba el coach durante los entrenamientos.

En los ensayos, Omar Montes afirmaba que le tiene bastante respeto al fuego. “Cada vez me lo tomo más en serio” aseguraba el concursante durante los entrenamientos al enfrentarse a ser quemado. “Yo sin cejas no me quiero quedar”, bromeaba. Su capacidad de apnea y su enfrentamiento a la tensión como boxeador fueron sus puntos fuertes aunque la prueba se complicó una vez realizada en el plató.

A unos segundos de comenzar el reto, Omar quiso complicarlo algo más añadiendo una cuarta puerta que romper mientras estaba envuelto en llamas. El cantante de trap consiguió llevar a cabo el reto en tan solo 15 segundos pero al terminar, el madrileño confesaba no sentirse bien: "Tengo el cuerpo cortado, estoy raro. Estoy cortado, porque me he puesto un poco nervioso cuando no podía partir la puerta y me he hecho un poquillo de daño", aseguraba en referencia al segundo cristal que tardó en poder quebrar para atravesar.

A la hora de las votaciones, era el propio Omar quien explicaba que se la "había jugado fuerte" con esta prueba: "He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital". "Me han curado las quemaduras bien, por eso no hay problema. He ensayado mucho, y me la he jugado y lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4...", ha explicado.

