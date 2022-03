Aunque de todos es sabido que Tamara Falcó no estaría en la temporada completa de 'El Desafío', la primera gala sorprendía a todos al ver que la marquesa de Griñón formaba parte del jurado junto a Juan del Val y Santiago Segura. El estreno del programa se desarrolló como siempre y Tamara ejerció como jueza de pleno derecho durante toda la gala sin que Pilar Rubio apareciera en ningún momento. Pero todo esto cambió al final de la noche cuando todos los participantes se habían estrenado en el show haciendo sus primeros retos, con los que sorprendieron a todos.

Todos los concursantes dieron un gran show con el que dejaron a jurado y espectadores boquiabiertos. Raquel Sánchez Silva hizo récord en la apnea, un Jesulín de Ubrique claustrofóbico realizó un show de escapismo, Juan Betancurt y Omar Montes se enfrentaron en un duelo de fuerza, Lorena Castell bailó sobre una cinta de correr, el Monaguillo tocó la batería, María Pombó apuntó con una cerbatana y Norma Dubal realizó la 'conducción infernal'.

Antena3

Pero al finalizar la gala, Tamara dio la noticia: "Os voy a pedir perdón a todos, dije que sí a esta segunda edición de 'El Desafío' pero estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado. No soy capaz de compaginarlo todo y sintiéndolo muchísimo esta temporada no voy a poder estar". Una declaración que sorprendió a todos y es que, durante la grabación del programa, nadie conocía la decisión de la marquesa de marcharse. "Me da mucha pena irme porque esto pinta fenomenal", apuntaba.

Ahora, le toca el turno a Pilar Rubio, quien tomará el relevo de la hija de Isabel Presley realizando el papel de jurado, algo que no sorprendió a nadie puesto que el programa está inspirado en la sección que ella tenía en 'El Hormiguero' y que ahora realiza Kira Miró, ganadora de la primera edición. La mujer de Sergio Ramos ha hecho muchas de las pruebas que se desarrollan en el programa por lo que es conocedora de su complicación.

