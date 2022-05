María Patiño enseña un pecho mientras desfila en la 'Sálvame Fashion Week'

La 'Sálvame Fashion Week' está teniendo miles de anécdotas y tanto los modelos como el público está disfrutando de una gran noche. A parte de la gran caída de Chelo Garcia-Cortés, otro de los 'momentazos' de la noche ha sido el descuido de María Patiño mientras desfilaba un vestido icónico. Se trataba de una réplica del vestido que llevó en los 2000 Jennifer López a los Oscars. Nada más empezar el desfile, María Patiño salía con muchísima actitud y con ganas de comerse la pasarela. Lo malo es que el vestido era tan escotado que se le salía un pecho provocando la risa entre el jurado.

Nada más terminar el desfile, Jorge Javier le ha dado la noticia a la colaboradora: "Tengo una mala y una buena noticia. La buena es que se te ha visto una teta, la mala que no ha salido en televisión", decía al principio el presentador pero enseguida le chivaban por el pinganillo que sí había sido captado el momento: "Se te han visto las dos y se te ha visto de puta madre", le decía a la colaboradora que se encontraba algo tímida: "Es la primera vez que enseño el pecho en la tele. Lo siento", se lamentaba María Patiño.

A Jorge Javier Vázquez le entraba la risa nerviosa pero hay que reconocer que ha sido un 'momentazo' épico en televisión. Las cosas cuanto más naturales más únicas y eso es lo que consigue 'Sálvame'.

