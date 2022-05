Anabel Pantoja ha visto cumplido uno de sus mayores deseos en 'Supervivientes' después de vivir su semana más dura en el concurso. Para la colaboradora ha sido muy difícil tener que separarse de Yulen, tanto que incluso se planteó activar el protocolo de abandono. Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido la oportunidad de poder reencontrarse con él a solas. Un momento muy especial donde ambos han terminado rompiéndose nada más verse, y es que estos días sin verse parece que se han hecho muy duros para los dos.

"¿Me has echado de menos?", le ha preguntado una y otra vez Anabel Pantoja a Yulen mientras él le reiteraba una y otra vez que sí, dejándole claro que todos los días se acordaba de ella. Tras esto, ella ha querido darle el collar que le ha estado haciendo estos días. "Llevaba con él guardado ya tres días", le ha indicado. Un momento en el que ha terminado metiendo la pata y es que al ir a ponérselo ha visto que él ya llevaba uno.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La colaboradora le ha indicado que el suyo era más bonito que el que tenía y no ha dudado en preguntarle quién se lo había dado. "Mi madre", ha indicado Yulen. Unas palabras que han dejado muda a Anabel Pantoja, que no sabía qué decir tras su pequeña metedura de pata. Sin duda, un bonito reencuentro donde ambos no han dejado de abrazarse y darse besos. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido la oportunidad de escuchar cómo Yulen desvelaba cuáles era sus verdaderos sentimientos por ella a la vez que él descubría lo mucho que ella le ha estado echando de menos.

Un emotivo momento en el que ambos han dejado claro que estaban deseando volver a reencontrarse."Yo lo que quería era verlo, estaba ya… pensaba que se había olvidado de mí. Lo echo de menos y quiero que este conmigo en el grupo porque es mi mitad", ha indicado Anabel.

Telecinco

Por su parte, el esgrimista le ha dejado claro que siente lo mismo. De hecho, le ha dejado claro que cuando le preguntaron a quién quería ver él dijo su nombre, y es que parece que le echa mucho más de menos de lo que ella se cree.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io