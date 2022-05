Anabel Pantoja ha pasado su semana más dura en 'Supervivientes' después de que descubriese que a partir de ahora tendría que hacer su concurso separa de Yulen tras las nuevas agrupaciones que ha habido en el programa. Sin duda, una noticia que no le gustó nada y que provocó que incluso se plantease activar el protocolo de abandono. "Me ha desmotivado muchísimo", le ha confesado a sus compañeros entre lágrimas reconociendo que siente la ausencia del concursante con tanto dolor como si "se hubiese muerto alguien".

Para la colaboradora Yulen era más que su amigo, y es que sentía que la complicidad que había conseguido tener era más especial. "Me han quitado una d mis partes, mi mitad", ha indicado. Tal es su dolor que ha decidido dedicar su tiempo en Honduras para hacerle un collar con lo que encontraba en la isla para dárselo cuando vuelva a verle durante una de las galas.

Telecinco

Sin duda, una ausencia que parece que él también está comenzado a notar. A pesar de no haberse mostrado tan dolido como ella, el esgrimista también ha decidido sincerarse con sus compañeros desvelando qué es lo que siente realmente por la prima de Kiko Rivera. "Aquí con ella he sentido cosas que hacia tiempo que no sentía", ha reconocido. Una confesión que ha realizado tras reconocer que puede que hayan cambiado de idea en cuanto al estereotipo de mujer que le suele gustar.

"Antes eran las chicas del norte: rubia, ojos claros, pechugona… pero ahora estoy cambiando el estereotipo a unas un poco más morenas, más salvaje, con acento...", ha indicado, una descripción que la mayoría de sus compañeros han vinculado con Anabel Pantoja. Lo cierto es que él ha reconocido que hacía mucho tiempo que no dormía "abrazado a una mujer tantos días". Sin embargo, tras ser preguntado por Kiko Matamoros, Yulen ha reconocido que ahora mismo no se ve en Cantora ni teniendo hijos con ella, y es que le parece que es muy pronto para saber eso.

Telecinco

De hecho, le ha costado incluso reconocer que le echa de menos, aunque finalmente se le ha terminado escapando. "Le echo...no es echar de menos pero me apetece verla. Me he sentido cómodo, he estado a gusto", ha desvelado. Toda una declaración que no ha sorprendido nada a sus compañeros y es que todos han dejado claro que se veía perfectamente lo que siente por ella.

Por su parte, Kiko Matamoros ha terminado haciéndole una gran confesión con la que se podrían entender muchas cosas y que puede que no gusten a la ex pareja de Anabel. "No habéis dado el paso porque ella ha dicho aquí no puede darlo… Ella me lo ha dicho a mí", le ha indicado a Yulen dejando claro que eso es algo que la colaboradora le confesó cuando todavía convivían juntos.

