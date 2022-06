Alexia Rivas ha vivido una de sus noches más complicadas en el plató de 'Conexión Honduras', tanto es así que la colaboradora dejó a todos sus compañeros impactados al desaparecer sin dar ningún tipo de explicaciones. La ausencia de la colaboradora se produjo justo después de que Lydia Lozano anunciase que iba a contar lo que ocurrió entre ella y Omar Sánchez después de la entrevista que la ex pareja de Anabel Pantoja realizó en 'Sábado Deluxe'.

La colaboradora ha mostrado su sorpresa al ver que su compañera no estaba justo cuando se iba a hablar de ella. "Si, es que tiene la piel muy sensible, ella puede destripar a cualquier, pero luego no se le puede decir nada", ha indicado César, defensor de Alejandro Nieto. Sin embargo, parece que su ausencia no tenía nada que ver con el anuncio de Lydia Lozano, y es que venía de un conflicto que había tenido mucho más atrás.

Telecinco

Una noche más Alexia Rivas ha protagonizado un tenso enfrentamiento con César que ha terminado superándole después de que él se dirigiese a ella gritando y pidiéndole que se callase. "¡Cállate que tienes una inquina conmigo que no es normal!", estallaba el defensor de Alejandro Nieto dejando completamente sorprendida a la colaboradora por las formas y haciendo que Ion Aramendi tuviese que intervenir para pedir que se calmase y no tratase así a la periodista. "El cállate aquí lo digo yo", le ha advertido el presentador.

Sin duda, un tenso momento que podría haber afectado mucho a Alexia Rivas, que reaparecía poco después en plató con lágrimas en los ojos."Quiero pedir perdón a toda la audiencia y a todo el público, porque me verán llorando, para que sepan. Quiero pedir perdón, porque ante todo quiero ser una profesional", ha desvelado visiblemente afectada.

Alexia Rivas: su reacción a la entrevista de Omar Sánchez

Tras esta pequeña interrupción, la colaboradora no ha dudado en explicar qué le pareció la entrevista que realizó Omar Sánchez, donde dejó claro que su relación con Anabel Pantoja había llegado a su fin. "Le vi muy generoso con Anabel, creo que su entrevista le puede hacer a ella sumar puntos y se guardó muchas cosas porque tiene un corazón muy grande", ha desvelado.

Un momento en el que aprovechó para aclarar que la ex pareja de Anabel no está enfadado con Yulen. "Le da igual. Lo que le importa es él y la persona que tenía al lado. Sabe perfectamente que Yulen no le debe nada", ha aclarado a la vez que reconocía que ella le animaría a que fuese a Honduras para ver a la colaboradora, ya que sabe que al canario le haría mucha ilusión regresar al lugar donde vivió tantas aventuras.

Telecinco

Lo cierto es que Alexia Rivas y Omar Sánchez han conseguido crear una gran amistad desde que coincidieron en 'Supervivientes', tanto es así que tras la entrevista que concedió en el 'Deluxe' donde dejó claro cómo era su relación con la colaboradora, ambos se fueron juntos, como bien adelantaba Lydia Lozano. "Anoche nos lo pasamos muy bien, era el cumpleaños de una amiga", ha aclarado reconociendo que es cierto que Omar decidió marcharse con ella tras "aburrirse" con Olga Moreno y Marta López por sentir que no estaba "en su ambiente".

