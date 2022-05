La amistad de Omar Sánchez y Alexia Rivas se consolida. Dicen que no hay herida que no cure el tiempo y los buenos amigos. Y de eso sabe mucho el ex de Anabel Pantoja, que después de que su mujer le dejara a los cuatro meses de su enlace, va recuperando la sonrisa. No hay más que verle disfrutando de uno de sus mayores hobbies, el mar. El canario no estaba solo, en esta ocasión le acompañaban Alexia Rivas, Palito Dominguín y Lola, con las que hizo una buena amistad tras participar juntos en 'Supervivientes'.

Omar Sánchez inauguraba su primera tienda de ropa surfera, 'Marcallao', firma que creó hace más de dos años con su ex mujer, Anabel, y ninguna de ellas quiso perderse la fiesta. "Nervios, ilusión y mucho trabajo", escribió el canario en sus redes sociales. Pero también tuvo tiempo para disfrutar del sol y la playa en compañía de sus amigas, entre ellas Alexia, con la que se dio un buen chapuzón. Ambos presumieron de cuerpazos bajo el sol. Y desde que regresaron de Honduras pasan mucho tiempo juntos.

Agencia

La periodista siempre ha confesado que se llevan a las mil maravillas y aunque en alguna ocasión se ha especulado con que ella podría ser la sustituta de Anabel Pantoja en el corazón del canario, siempre lo han negado. "Hemos ido para apoyarle en su nuevo proyecto y hemos estado divirtiéndonos todos muchísimo y pasándolo muy bien", dijo la periodista durante su participación en el debate de 'Supervivientes', al que acudió nada más regresar de Canarias.

Agencia

E incluso bromeó sobre su relación con Omar. "Si queréis que os diga que nos vamos a casar, nos casamos…", afirmó. Allí, Alexia también habló de cómo ve a su amigo con respecto a la separación de Anabel: "Yo creo que él está mejor. Desde luego le veo más tranquilo…". Alexia también contó los consejos que le da cuando hablan de su ruptura con Anabel Pantoja. "A mí no me corresponde hablar de si Omar va a estar esperando a Anabel o no cuando ella regrese de Honduras. Eso le corresponde a él, pero yo siempre le digo que piense en él y que sopese las cosas. Aun así, mientras yo vea a mi amigo feliz le voy a apoyar en todo", sentenció.



Agencia

Y es que el canario podría tener la cabeza hecha un lío tras ver a su ex tontear con Yulen en la isla –algo que le ha dolido y mucho– y después llorar arrepentida de haberse separado de Omar. "Fuera tenía una vida perfecta y había conseguido lo mío. De repente, a mí se me cruza el cable y me voy de mi casa. Ha sido todo muy fuerte, me he cargado lo más bonito que he hecho. Me he equivocado y cuando salga no sé qué me voy a encontrar al salir. Ha pasado tiempo y la gente se cansa…", dijo Anabel entre lágrimas en el reality.



