Omar Sánchez: "Anabel y yo tuvimos relaciones antes de que se fuera a 'Supervivientes"

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, 'El Negro' se sentaba en 'Sábado Deluxe' para hablar de su dolorosa separación de la sobrina de Isabel Pantoja. El canario no se ha cortado a la hora de responder a cada una de las preguntas que le ha formulado Jorge Javier. De hecho, ha hecho una importante desvelación: Omar Sánchez tuvo relaciones sexuales con Anabel Pantoja antes de 'Supervivientes'. La pareja vivió una auténtica luna de miel en Canarias antes de que la 'Pantojita' pusiese rumbo a Honduras.

Lo primero que ha querido dejar claro es el dolor que siente al ver a Anabel con tanta complicidad con Yulen, aunque es algo que vio desde la primera gala del reality. "A mí círculo más cercano se lo comenté. Somos dos almas libres y se los comenté. He estado cuatro años con ella. Somos dos personas libres y ella se puede enamorar", ha explicado el joven.

Eso sí, no puede negar que se haya sentido "un poco humillado", aunque ha dejado claro que es algo lícito, "nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no signifique que me guste verlo".

Omar Sánchez ha querido seguir dando la cara por su exmujer y ha afirmado que lo que siente Anabel es real porque ella es "una chica transparente y natural". Sin embargo, cree que no está enamorada de Yulen y que allí, en 'Supervivientes', las emociones se magnifican.

También ha querido dejar claro que no le sorprende que haya sido tan clara con respecto a sus sentimientos por Yulen no creo que esté enamorada de él pero sí que siente cosas. No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen. Me he sentido humillado pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es 'el cornudo de España".

La despedida de Omar y Anabel: "Hicimos vida de pareja"

Omar Sánchez ha confirmado lo que se especulaba durante días en los programas de televisión. Justo antes de irse a 'Supervivientes', Anabel Pantoja estuvo en Pozo Izquierdo con Omar para, supuestamente, pedirle consejos sobre supervivencia, aunque lo que pasó entre ellos en esa semana fue mucho más:

"Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a 'Supervivientes' porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja. Si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas pero es normal que esto pase. Durante esa semana nos comportamos como una pareja pero sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar", ha dejado caer el canario.

"Ha sido muy difícil para mí, porque yo he sido el dejado. Vamos a seguir siendo amigos. Yo no le pedí que volviésemos porque teníamos que aclarar muchas de las cosas que habían pasado", ha declarado el joven.

"Creo que como pareja ha sido un punto y final. Pero cuando salgamos tendremos que tener una conversación, porque aunque sea lícito que se puede enamorar, hemos estado cuatro años y ha sido muy reciente. Siento que me está faltando el respeto, no solo como pareja porque no lo somos, pero como persona", ha explicado el joven dejando que él lo pasa muy mal al verla con Yulen.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io