Desi Rodríguez ha reaparecido en 'Tierra de Nadie' tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. La concursante ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su pareja, Luciano, y recordar algunos de los momentos más importantes que ha vivido en Honduras junto a sus compañeros. Lo cierto es que parece que una de las personas con las que más cómoda se ha sentido ha sido con Marta Peñate, y por eso no dudó en realizarle duras confesiones de su vida recordando lo mal que lo había pasado.

La ex concursante decidió abrirse en canal con la novia de Tony Spina explicándole algunos de los detalles más duros de su vida. "Yo desde los 4 años decía que era una niña. El psicólogo decía que yo lo hacía para llamar la atención pero yo siempre he sabido que era diferente. Me he vestido de niña a escondidas incluso para meterme en la cama, era el momento más feliz del día"



Además, ha aprovechado para confesar que aunque nunca le han pegado, sí que se han metido con ella. "Me decían mariquita pero yo no sabía lo que significaba. Se han metido conmigo pensando que a mí me humillaban. A mi respétame como ser humano simplemente por serlo", ha indicado dejando claro que siempre intentó que nada de eso le afectase. Sin duda, para ella, el momento en el que todo cambió fue cuando se marchó a Sevilla y descubrió que "había más personas como ella" y que una operación era posible para conseguir ser quien ella era.

Por otro lado, ha dejado claro que ya ha contado todos los problemas que ha vivido por lo que no tiene miedo a nada de lo que puedan decir de su pasado. "Las miserias que he pasado las he contado todas. Yo no tengo nada que esconder. ¿Qué puede contar de mí Kiko? ¿Que yo me he prostituido cuando me moría de hambre porque no tenía ni un duro y estaba sola en la calle? En Madrid me vi sola", ha reconocido.

La ex concursante ha confesado que a esa situación llegó después de estar más de nueve años sin aparecer en televisión. Además, ha recalcado que en las entrevistas de trabajo le rechazaban muchas veces por su DNI. "He ido a entrevistas en Madrid y cuando mando el DNI para que me hagan la contratación me decían que no me contrataban por el nombre. A día de hoy tengo mi DNI y mis cosas en condiciones".

Sin embargo, Desi ha reconocido que todavía le falta la parte más importante por cambiar, reconociendo que hasta que eso no pase no podrá tener "relaciones completas" con su pareja. Sin duda, unas duras declaraciones que han provocado que Carlos Sobera le agradezca su valentía para abrirse de corazón y contar detalles tan duros de su vida.

Un momento que la ex superviviente ha aprovechado para denunciar que las cosas todavía sigan sin cambiar. "Todavía hay gente que te pide explicaciones, tienes que demostrar si eres capaz de hacer un trabajo o no. ¿Por qué tengo que estar día a día demostrando si soy más o menos mujer? ¡Que unos genitales no hacen a la persona!", ha zanjado.

