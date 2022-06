Camilo volvía a 'El Hormiguero' con la sonrisa y el buen rollo que le caracteriza. Este vez, a parte de lo profesional, tenía algo muy importante que compartir con sus fans de España y con todo el programa. En abril, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres de su primera hija llamada Índigo. Todos los bebés viene con un pan bajo el brazo, pero la hija de los cantantes viene con canción muy pegadiza para el verano. ¿Cómo se apañan los padres primerizos?

Evaluna dio a luz en la casa que tienen en Miami, Estados Unidos. Un momento muy especial donde estuvieron rodeados de su familiares, que no quisieron perderse este gran momento. Tanto la familia de Evaluna como la de Camilo están muy unida a la pareja y suelen hacer todo juntos. Ahora, desde que Índigo está en le mundo, la unión parece haberse hecho más fuerte. Al cantante se le caía la baba hablando de su pequeña: "Es igualita que mi esposa pero tiene mi mismos pies", le confesaba al presentador. Ahora es todo un mundo por descubrir y el intérprete le contaba a Pablo qué tal se maneja con la pequeñita.

Como Evaluna está implicada en la lactancia, Camilo se sinceraba sobre su papel como padre. Él se encarga de cambiar los pañales, tarea que solo comparte con su padre. También le gusta hacer muchas tareas de casa como planchar y fregar los platos. Desde luego el cantante es muy apañado y junto a su esposa hacen un gran equipo. La pareja está encantada con su bebé y seguro que le enseñan unos valores educativos y éticos fundamentales.

