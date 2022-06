Kiko Matamoros no ha podido más. El concursante parece estar viviendo unos momentos complicado en 'Supervivientes', y es que tras ser sancionado hasta en dos ocasiones junto a Nacho Palau por saltarse las normas, ahora ha terminado preocupando a todos sus compañeros al derrumbarse como nunca antes en Honduras. Todo ha surgido al ver que no ha sido capaz de superar una de las pruebas a las que han tenido que enfrentarse durante la gala de 'Conexión Honduras'.

Para el colaborador, ver cómo se quedaba fuera de la recompensa ha sido demasiado duro, y es que en esta ocasión los ganadores podrían disfrutar de churros con chocolate. Kiko Matamoros no ha podido evitar mostrar su frustración y ha terminado completamente roto. "Es psicológicamente duro quedarte fuera de esto, pero entiendo que las pruebas son las pruebas y el que vale, vale y el que no mejor que ni lo intente", le ha confesado a Lara Álvarez.

Telecinco

El novio de Marta López Álamo ha tenido serias dificultades para realizar algunas de las pruebas debido a los problemas de salud que arrastraba de antes del concurso, algo que hace que se quede sin algunas de las recompensas como en esta ocasión. Una frustración que en esta ocasión ha compartido también con Anuar Beno, que también ha terminado derrumbándose al saber que no podría comer al no conseguir tampoco él superar la prueba.

Sin embargo, a pesar del hambre que tenía, Kiko Matamoros ha decidido sacrificarse para ayudar a Ana Luque a que pudiese reencontrarse con su marido comiendo "vómito" para que pudiese tener más llaves y así abrir la puerta en la que él se escondía, renunciando comer otros platos más ricos.

Telecinco

A pesar de todo, para el colaborador parece estar siendo una gran experiencia, y es que él mismo ha reconocido que todo esto le ha servido para descubrir que puede vivir "sin aditivos", una confesión que parece haber hecho muy feliz a su chica.

