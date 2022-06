La experiencia de Supervivientes está siendo muy dura para todos y en especial para Kiko Matamoros. Después de haber superado una plaga de mosquitos, una amago de rotura fibrilar y una caída que le llevaron a querer abandonar en más de una ocasión, el colaborador de Telecinco está a su máximo en el concurso. Una situación que le ha llevado a tener una profunda reflexión: "Se puede vivir sin aditivos ni conservantes". Un aprendizaje del que la propia Marta López, novia del concursante, se ha mostrado orgullosa.

Las palabras de Kiko dejaron impactados a muchos, y orgullosos y relajados a los que le conocen, entre ellos su chica quien ha hablado en el Deluxe sobre cómo se siente ante estas declaraciones del colaborador: "Ha demostrado que puede cambiar de vida". Una idea que le gusta y le hace sentir orgullo se su pareja, quien acudió a Honduras muy escéptico pues pensaba que no iba a cambiar su percepción de la vida, algo que, tal y como confesó, sí que ha ocurrido.

Telecinco

"Yo no he vivido con él nada fuera de lo normal: él conmigo se cuida muchísimo, tiene una vida muy tranquila, se levanta a hacer deporte...", ha querido aclarar Marta quien ha subrayado que a lo que se refería Kiko como aditivo era al tabaco principalmente. "La fuerza de voluntad de dejar el tabaco una persona que fuma 3 cajetillas al día es de alabar, desde luego", aseguraba Belén Ro subrayando que la imagen de Kiko se ha convertido en todo un ejemplo. "Nadie daba nada porque aguatara".

En este sentido, Patiño ha asegurado que opina que si bien es cierto que "la Palapa la mueve él" y "a nivel de reality lo está dando todo", realmente a nivel de supervivencia no lo está haciendo. "Él sabe que en la pesca es un lastre y antes de ocupar las horas de pesca de sus compañeros, prefiere no ir. Pero se preocupa por todos, va a por leña o cuida el fuego cuando se lo dicen... y en las pruebas de grupos está el primero", le defendía Marta.

