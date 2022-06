¿Qué ha hecho Kiko Hernández para que Lydia Lozano se derrumbe en directo? La colaboradora ha tenido un gran bajón esta tarde en 'Sálvame' debido a un comentario que le ha hecho Hernández sobre el funeral de Jesús Mariñas. Ayer 13 de junio, muchos rostros conocidos se acercaban a la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de los Misioneros Redentoristas en Madrid para despedir al conocidísimo tertuliano y también para apoyar en estos momentos tan duros a su viudo, Elio Valderrama, quien estuvo a su lado hasta el final. En la puerta de la Parroquia, Lydia comentó que Jesús Mariñas había actuado con ella como un maestro y no podía faltar en esa despedida. Tras ese comentario, Kiko Hernández le soltaba una pulla a la periodista.

"Lydia, tú ayer dijiste: ‘Qué pereza me da ir al funeral de Mariñas. Si te da pereza mejor no vas", ese comentario no se lo esperaba Lydia y no podía evitar romperse dando todas las explicaciones pertinentes: "Ayer hacía un calor que te mueres y daba pereza coger un taxi para moverte… No puedo decir qué feliz estoy que voy al funeral de un amigo".

"¿A un funeral te apetece ir?", se defendía la periodista pero el colaborador tenía el arma cargada contra su compañera: "Es ir a despedir a un amigo. Dijiste: ‘Qué pereza ir al funeral de Mariñas. Nadie dice ‘qué pereza ir al funeral de un amigo". La canaria ha terminado abandonando el plató rota de dolor por las palabras de su compañero y este no ha dudado en ir a buscarla. "Toda España te está entendiendo", apuntaba Carmen Alcayde echándole un capote a Lydia Lozano y dando a entender que Hernández había cometido un error al contar eso.

El colaborador ha asumido su error y sacaba la bandera blanca de la paz para reconciliarse con su compañera. Y como suelen acabar los temas en 'Sálvame', tras un buen "morreo" y con un baile de por medio, los colaboradores hacían las paces y seguían con el programa como si nada hubiese pasado.



