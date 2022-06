Elio Valderrama recibe el cariño de amigos y compañeros en el funeral de su marido, Jesús Mariñas. El pasado 10 de mayo, el periodista fallecía víctima de un cáncer de próstata y, un mes después, el pasado 13 de junio, sus seres queridos se han querido reunir en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Madrid, para rendirle un sentido homenaje a nuestro colaborador a quien, tras su triste fallecimiento, amigos y compañeros recordaron en redes sociales como María Teresa Campos, Toñi Moreno o Alessandro Lequio.

Elio Valderrama, el viudo de Jesús Mariñas, que tras su pérdida le dedicó un bonito mensaje en sus redes sociales, llegó a la ceremonia arropada por algunas de sus más íntimas entre las que se encontraba Maribel Yébenes. En el funeral de Jesús Mariñas no faltaron compañeros y amigos como Terelu Campos, Carmen Borrego o Lydia Lozano.

Terelu Campos y Carmen Borrego, las hijas de María Teresa Campos, quisieron arropar a Elio Valderrama en este duro momento. Las colaboradoras de 'Sálvame' han compartido plató durante muchos años con Jesús Mariñas y les unía una bonita amistad. En el funeral, las íntimas de Rocío Carrasco coincidieron con Antonio David Flores, su 'enemigo íntimo' aunque ninguno de ellos se pronunció sobre el encuentro al igual que Rosa Benito que también quiso darle un abrazo a Elio.

La actriz Lola Herrera, buena amiga de Jesús Mariñas y a quien el periodista dedicó una de sus últimas columnas en DIEZ MINUTOS, también quiso mostrar sus condolencias al viudo de nuestro compañero al igual que Belén Rodríguez; Gustavo, el chófer de María Teresa Campos; Diana Navarro o el padre Ángel.

