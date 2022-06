Anabel Pantoja y Yulen Pereira han vivido una semana llena de altibajos en 'Supervivientes'. Justo después de darse su primer beso bajo la manta, la pareja ha pasado unos días un tanto convulsos donde la prima de Kiko Rivera ha terminado reconociendo, entre bromas, que le ha hecho la cobra a Yulen Pereira. Todo ha surgido después de que él se acercase muy directo a ella. En ese momento, la colaboradora ha caminado en otra dirección dejándole a él completamente sorprendido.

"Le he hecho la cobra de Chenoa versión 2022", le ha explicado Anabel Pantoja a algunos de sus compañeros. "Es que está muy confiado", ha insistido dejando claro que tenía que ponerle límites. Una situación con la que ambos dejaban claro que la complicidad entre ellos cada día va a más. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo y es que al tiempo acabaron teniendo de nuevo una pelea por culpa de un comentario que él le ha hecho a la colaboradora.

El esgrimista ha intentado acercarse a ella para solucionar las cosas, momento en el que Anabel le ha expresado cómo se sentía. "Para perdonarte hay que pedir perdón y no lo has hecho. Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento", le ha confesado mientras él respondía únicamente dándole la razón. "No me digas vale como una loca. Controla tu manera de hablarme", le ha pedido dejándole claro que no le gustaba nada esa parte de él

Tras esto, le ha pedido que le dijese que le quería. "En mi idioma te quiero se dice: 'Me voy a dormir'", le ha indicado él. Sin duda, una buena forma de solucionar su pelea y que ha provocado que luego siguiesen protagonizando momentos de lo más románticos donde se ha visto cómo el esgrimista hacia manitas con Anabel Pantoja tocándole el trasero y acercándose mucho a su pecho.

