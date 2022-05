Desde un primer momento Anabel Pantoja ha mostrado tener una gran complicidad con Yulen Pereira. De hecho, desde que comenzó 'Supervivientes' no se han separado en ningún momento, provocando que muchos de sus compañeros comiencen a especular sobre la relación que tienen. Una situación sobre la que Omar Sánchez también ha ido reaccionando a través de sus redes sociales, mostrando cómo se iba sintiendo. Sin embargo, ahora parece que la unión entre ambos ya no es tan sólida, y es que han protagonizando su primer bache.

Todo ha surgido después de que Yulen se acerque a hablar con Marta Peñate. La colaboradora no ha dudado en acercarse rápidamente a él para preguntarle qué habían estado hablando, y es que le había parecido escuchar que "le ponían verde". Sin embargo, él ha querido dejarle claro que no han hablado de ella. "Que no te afecte tanto", le ha aconsejado él al ver que su compañera estaba indignada al escuchar que le han criticado.

Tras esto, Anabel Pantoja no ha podido evitar derrumbarse, y es que siente que Yulen se está distanciando de ella. "Si tú eres mi uña y yo soy tu carne, no entiendo que en todo el día no digas dónde está Anabel", le ha indicado reprochándole que no esté ya tan pendiente de ella. Por su parte, el deportista le ha dejado claro que estaba siendo todo un malentendido y que se estaba poniendo mal por algo que no había sido como cree. "Has escuchado una parte, has montado una película y me has puesto como el malo".

Anuar aconseja a Yulen que se aleje de Anabel

Yulen Pereira ha querido desahogarse con Anuar, que no ha dudado en darle su opinión. ¿Es tu madre? ¿Es tu novia? Contigo tiene una fijación increíble", le ha indicado dejándole claro que él penaba que no debía darle ningún tipo de explicación. Tras esto, le ha dejado claro que está seguro que lo mejor es que el deportista se aleje de ella. "Yo te he dicho que no te renta, que te apaga. Te has dado cuenta de eso y estás crecido. No tienes que rendir cuentas a nadie", le ha recalcado.

Por su parte, Yulen no ha negado nada de lo que ha dicho su amigo y se ha limitado a decir que es cierto de que en este tiempo se ha "dado cuenta de algunas cosas". Una frase con la que parece dejar claro que está de acuerdo con su compañero en que desde que se distanció un poco de Anabel está mejor en el concurso.

