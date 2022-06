La relación entre Yulen y Anabel no hace más que dar subidas y bajadas. Después de haber estado muy acaramelados desde el inicio del concurso y sufrir durante la reestructuración que terminó por separarles entre las playas, la llegada de la unificación les ha vuelto a unir. Y pasadas las dudas de Yulen, la pareja de "amigos especiales" ha reavivado la llamada. Tal y como han comentado en 'Socialité', ambos están "desatados".

Según ha podido saber el programa, Yulen Pereira y Anabel Pantoja han disfrutado de una noche especial en la que todo parece indicar que las dudas y las diferencias entre ambos han quedado atrás. Y es que parece que la nominación del esgrimista ha supuesto un empujoncito para ambos. Tanto es así que podría suponer un paso adelante para la relación, algo que no sabemos si le gustará a la Arelys, la madre de Yulen, que comentó en el polígrafo este sábado que Anabel Pantoja no era de su agrado como nuera.

Telecinco

Todo ha comenzado esta mañana cuando Anabel se ha levantado más sonriente de lo normal. Como es habitual la pareja ha dormido con los sacos unidos aunque, después de las diferencias de los últimos días, lo de pasar la noche abrazados no se ha vuelto a repetir. Por eso la sonrisa y la felicidad de la prima de Kiko Rivera sorprendió a Anuar que no ha tardado en preguntarla qué era lo que le hacía tan feliz. Aunque ella no ha confesado y no hemos podido ver las imágenes, sí que 'Socialité' ha asegurado que “las manos se encontraron”.

Además, desde 'Infiltrados en Honduras', se ha conocido que Yulen quiere pedir una noche con Anabel junto en Playa Paraíso, una ubicación que les alejaría de sus compañeros pero no de las cámaras por lo que seríamos testigos de todo lo que ocurrirá en caso de formalizar la propuesta y de que la dirección del programa lo acepte.

