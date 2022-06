Los colaboradores y presentadores de 'Sálvame' ya están preparados para sorprender a todos con sus actuaciones en el 'Sálvame Mediafest'. Un festival de música en el que podremos verles cantando junto a otros artistas y con el que están muy emocionados. Sin embargo, parece que durante los ensayos que han tenido horas antes de que de comienzo este gran evento, Miguel Frigenti ha dado un gran susto a sus compañeros, poniendo en duda su participación.

"Lo que no sabemos todavía es si va a aparecer en los ensayos generales o si va a renunciar definitivamente a participar en el festival", ha indicado la presentadora Adela González mostrando su preocupación por su compañero, que ha pedido un momento para intentar recuperarse.

Telecinco

Miguel Frigenti no ha dudado en aparecer en plató para explicar lo que le ha sucedido y contar cómo se encuentra. "Me ha angustiado. Llevo una temporada difícil. Me siento responsable porque los chicos son majos y me dan pánico las criticas en las redes", ha confesado recordando que este último tiempo lo ha pasado muy mal debido a sus problemas de salud.

El colaborador ha reconocido que a él siempre le ha costado mucho actuar delante del público, algo que unido al difícil momento que está viviendo hace que todavía le cueste más. "Tengo miedo escénico desde pequeño, en las funciones del colegio me ponían de árbol. Duré tres meses en arte dramático porque lo pasaba fatal", ha indicado reconociendo que siente que se va a quedar en blanco cuando se suba al escenario.

Telecinco

Los compañeros, al verle tan mal, no han dudado en darle ánimos confesándole que todos están muy nerviosos y quieren hacerlo bien. Unas palabras de aliento que han provocado que Miguel Frigenti se anime a intentarlo, aunque ha asegurado que no puede prometer nada sobre lo que pasará esta noche en el festival.

