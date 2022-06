Tras la despedida de Luismi, los aspirantes se enfrentan al programa 10 de ‘MasterChef 10’. En la primera prueba, cocinarán con sus familiares un plato que puede ser recompensado con un delantal dorado; en exteriores, descubrirán el MOM Culinary Institute y cocinarán para 40 profesores de la escuela; y, para librarse de la eliminación, se enfrentarán a los míticos duelos del talent.

Visitas familiares, MOM Culinary Institute y los míticos duelos

Para celebrar el programa 10 de la décima edición, los aspirantes obtendrán una dosis de energía para afrontar la recta final de la competición. Cada uno recibirá la visita de un familiare incluso cocinarán con ellos uno de los platos favoritos de sus seres queridos, actualizado con todo lo aprendido en estas cocinas. Con esta ayuda han de bordar la receta y conquistar a unos comensales muy especiales, exigentes y con un paladar increíble: cuatro de los inspectores que otorgan los soles Repsol a los mejores restaurantes y a los cocineros.

En representación de todos ellos, ya que sus identidades deben permanecer en el anonimato, les acompañará la directora de la Guía Repsol, María Ritter. El mejor en esta prueba recibirá una doble recompensa. Por un lado, se incluirá su receta en el libro del ganador de la décima edición de ‘MasterChef’ y, además, obtendrá el delantal doradoque le otorga la inmunidad esta semana.

En la prueba de exteriores, el jurado y los aspirantes descubrirán MOM Culinary Institute, la escuela de cocina profesional que dirige Paco Roncero (3 soles Repsol), en Madrid. Su sabiduría y su dilatada experiencia han orquestado un plan de estudios infalible que convierte cocineros en maestros de ceremonias. No solo entre fogones, también en sala atendiendo a los clientes. El chef invitado diseñará el menú que los equipos cocinarán para 40 profesores de la escuela. Paco Roncero también se sentará a la mesa para valorarles.

De regreso, los aspirantes soltarán tensiones bailando en las cocinas de ‘MasterChef’ un tema de los cantantes y compositores venezolanos Mau y Ricky, dos de los artistas más prometedores de la escena urbana de los últimos años, hermanos de Evaluna Montaner y cuñados de Camilo. Después, los delantales negros se enfrentarán a los duelos, unas de las pruebas míticas. Un aspirante seleccionará una campana y, tras ver el plato a reproducir, escogerá un compañero para batirse en duelo. El que mejor lo haga se salvará, el otro tendrá que descubrir una nueva campana y enfrentarse al adversario que prefiera. El chef Dabiz Muñoz (3 soles Repsol) les traerá tres propuestas con raviolis, platos relacionados con su nuevo proyecto gastronómico, RavioXO.

