Una polémica con un mango ha hecho que Marta Peñate viva una de sus semanas más complicadas en el palafito. Lo cierto es que la superviviente no lo tiene nada fácil, y es que lleva ya varias semanas teniendo que convivir sola como 'parásito', recibiendo únicamente la visita de algunos de sus compañeros durante unos días antes de que terminen convirtiéndose en expulsados definitivos después de que el público decida que sea ella la que siga en 'Supervivientes'

Sin duda, una situación muy dura para ella, que se vio más animada después de que Tony Spina le hiciese una visita en Honduras que se alargó unos días. Ahora, la organización del programa le ha pillado comiéndose un mango a escondidas, provocando que decidan darle un 'toque de atención' advirtiéndole que podría quedarse sin poder hacer pruebas de recompensas para conseguir alimentos.

Al escuchar esto, Marta Peñate terminó derrumbándose. "Lo vi en la caseta, al lado de las escaleras. Fui al baño, salí y lo vi. No me parece justo que me dejen sin recompensa por encontrarme un mango en mi hábitat. Que no lo enseñé bueno… no soy tonta y me estoy muriendo de hambre. No soy una ladrona. Me lo encontré y la mitad estaba podrido, lo juro", indicaba entre lágrimas asegurando que no había hecho trampas.

Ahora, durante la gala del jueves, Marta Peñate ha tenido la oportunidad de darle una explicación a Carlos Sobera, que ha sustituido a Jorge Javier tras dar positivo en coronavirus. "No he mentido, me lo encontré ahí. Soy patética porque siempre me pillan. Se le pudo caer a alguien o no sé. Yo no he entrado en ningún lado", ha explicado asegurando que lo ha pasado muy mal y ha llorado mucho por este asunto, aunque siente que no ha hecho nada malo.

"No voy a llorar más porque no creo que lo haya hecho mal. Te voy a ser sincera, después de que Lola robase galletas en la edición pasada aquí hay más seguridad que en la Casa Blanca, sino te digo que yo robaría, pero no mango, robaría galleta", ha desvelado asegurando que con el hambre que tiene robaría pero que no ha tenido la oportunidad.

Tras esto, Carlos Sobera ha decidido darle una buena noticia. "La dirección del programa ha estudiado el mango en profundidad y ha tomado la decisión de que se cree tu versión de los hechos porque han podido caer montaña abajo". Sin duda, una gran noticia por partida doble, y es que Marta Peñate ha asegurado que a partir de ahora se pondrá a buscar esos arboles para coger más.

La divertida reacción de Marta Peñate al ver que Carlos Sobera era el presentador

La concursante no ha podido ocultar su cara de sorpresa al ver que otra vez era Carlos Sobera el encargado de dirigir la gala de 'Supervivientes', y es que el domingo también tuvo que sustituir a Ion Aramendi. "Carlos, y los otros presentadores, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien?", le ha preguntado provocando la risa del presentador.

Por su parte, Carlos Sobera no ha dudado en seguir con la broma antes de desvelarle la verdad. "He dicho: 'Me voy a librar de ellos en un pispas y en una semana me los he cargado a los dos, me vas a tener que aguantar aquí hasta julio. A mí cuando me dejan, me pongo... Que soy de Bilbao".

Unas bromas que han mantenido durante el resto de conexiones, y es que cuando ha vuelto a hablar con ella no ha dudado en seguir. "¿Seguimos en 'Supervivientes'? A lo mejor estamos en los Informativos y ya los presentas tú también", le ha indicado.

