Kiko Matamoros no ha perdido el sentido del humor. Los días en la isla de Honduras se hacen duros pero el colaborador de 'Sálvame' ha mostrado que, a pesar de tener un gran carácter del que ha hecho gala en algunos momentos protagonizando grandes broncas, también tiene un lado divertido. Así lo ha demostrado en su última noche en la Palapa, momentos antes de conocer que era enviado como parásito junto a Marta Peñate.

Después de semanas de pasar hambre, Anabel Pantoja y Alejandro Nieto se dejaban cortar el pelo para poder probar bocado ella y conseguir ropa limpia él. Mientras que Anabel perdió 30 centímetros de su larga cabellera, Nieto fue rapado al cero no sin antes dejarle una mohicana que fue la última en raparse. "Cuando termines mándame el pelo que me hace falta", dijo Carlos Sobera desde Madrid, a lo que Alejandro contestó 'donándole' su pelo a Kiko Matamoros, allí presente. El colaborador, ni corto ni perezoso, se quitó la gorra para colocarse la mohicana, protagonizando la anécdota de la noche en televisión y Twitter.

La imagen corrió rápidamente como la pólvora en redes sociales donde se ha convertido en un meme para muchos. Las comparaciones con personajes de ficción han sido infinitas, siendo la de 'El último mohicano' la más repetida. Eso sí, no han faltado los comentarios sobre los injertos de cabello y los viajes a Turquía: "Matamoros tras su viaje a Turquía" o "Matamoros después de visitar la clínica de CR7", han sido algunos de los mensajes que llenaron las redes sociales a escasos minutos de producirse, y es que los usuarios estuvieron muy alerta para captar el momento.

