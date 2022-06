A Kiko Matamoros le costó mucho aceptar el reto de ir a 'Supervivientes', pero finalmente este 2022 se ha lanzado a la aventura de ponerse al límite. Sin embargo, no todo podría salir como a él le gustaría, porque según las últimas informaciones de Kiko Hernández, que ya analizó para Diez Minutos en profundidad el concurso de Kiko Matamoros, podría volver a un 'Sálvame' muy diferente del que dejó, y es que, según el colaborador, tiene mensajes de Marta López Álamo, su novia, quejándose de que el programa no habría estado a la altura defendiendo a Kiko en la isla como sí han hecho con otros compañeros que fueron al reality.

A pesar de que Marta ha negado que esos mensajes existan, el tertuliano también ha revelado que, según esos supuestos mensajes de Marta, Kiko iba a alucinar con algunas cosas de sus compañeros, por cómo le han tratado estos meses de concurso, y que podría sentirse decepcionado al ver determinadas cosas, lo que podría poner en jaque la vuelta de Kiko al programa, que a día de hoy es muy diferente al que dejó el pasado abril tras su cambio de formato y renovación del plantel de colaboradores y presentadores.

Por lo pronto, Kiko está entre los nominados estos días y su vuelta a España podría estar un poco más cerca. ¿Querrá volver a su programa de siempre cuando llegue el momento... o decidirá marcharse si cree que sus compañeros no le han apoyado lo suficiente durante todos estos meses? Sin duda, y a pesar de los rumores de tongo y favoritismo, Kiko está haciendo un gran concurso en el que se está conociendo más a sí mismo, ha aprendido a pescar, se ha abierto en canal expresando mucho más sus sentimientos (algo a lo que no nos tiene muy acostumbrados) e incluso ha hablado de su tensa relación con su hija Anita.

