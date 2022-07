Tania Medina se convirtió en una de las expulsadas de 'Supervivientes', dejando en Honduras a su pareja. Desde entonces, Alejandro Nieto no ha dejado de acordarse de ella, dejando claro que le echa mucho de menos. Sin embargo, el concursante ha terminado confesándole a sus compañeros que le da miedo salir y darse cuenta de que su chica ha descubierto que "está mejor sola". Un tema que le tiene muy preocupado y que ha provocado que termine derrumbándose con Anabel Pantoja.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y es que su chica ha desvelado un detalle con el que deja claro que para ella Alejandro es una persona muy importante de la que se acuerda cada día. "Yo le hablo por Whatsapp contándole mi vida", ha indicado dejando completamente impactado a Carlos Sobera.

Telecinco

La ex superviviente ha explicado que Alejandro Nieto es además de su pareja su mejor amigo. Por este motivo, echa mucho de menos no tenerle cerca para contarle todo lo que le sucede, ya que es con la persona con la que más desahogaba. Una ausencia que intentan paliar escribiéndole mensajes que él no podrá leer hasta que salga. "Depende del día pero le puedo enviar cuatro o cinco mensajes", ha confesado.

Sin duda, una curiosa 'manía' sobre la que Kiko Matamoros no ha dudado en pronunciarse asegurando que su chico al salir y ver todos los mensajes que tendrá en su móvil pensará que su chica está loca. Una opinión que comparte también Carlos Sobera.



Alejandro Nieto preocupado por los sentimientos de Tania Medina

El concursante ha confesado que no sabe qué estará pensando su chica ahora que están separados. "Yo no dudo de mí. A lo mejor se ha dado cuenta fuera que quiere una vida sola", ha reconocido. Una preocupación que se le ha ido en cuanto Marta Peñate le ha dado una carta que ella le escribió antes de marcharse en la que le dejó claro todo lo que le quiere.

Telecinco

De hecho, tan segura está de sus sentimientos que ya está pensando en sus planes de futuro con él, desde ser madre hasta casarse pronto. De momento, ya lo está preparando todo para hacerle una gran petición de mano.

