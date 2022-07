La relación de Tania Medina y Alejandro Nieto es una de esas en las que no podemos evitar decir eso de "mientras ellos se entiendan...", y es que en alguna que otra ocasión ya han demostrado ser una pareja algo tóxica por culpa de los celos. Ellos lo saben, e incluso Tania llegó a reconocerlo públicamente: "Somos muy intensos. No es una relación del todo sana, yo lo sé. Tenemos que sentarnos e intentar cambiar eso, que nos queremos está muy claro y que queremos estar juntos el resto de nuestra vida, pero no a cualquier precio, tenemos que luchar por estar ahí", dijo ella al volver de Honduras en el programa 'Déjate querer', y ahora, a pesar de que esa conversación no ha ocurrido porque Alejandro sigue en 'Supervivientes', ella ya se plantea incluso la maternidad con su chico.



Así lo ha confirmado a través de sus historias de Instagram preguntada por un seguidor: "Antes no quería pero ahora pienso que sería una de las sensaciones más bonitas del mundo, eso dice siempre mi Ale", ha confesado hace sólo unas horas. Precisamente Alejandro sabe muy bien lo que es tener un pequeño en casa, y es que él ya tiene un hijo de una relación anterior que ya tiene 7 años. Porque quizá les haga falta, por aquí les dejamos una lista con nombres de niño originales y otra con nombres de niña bonitos.

Justo por esos celos que sufre Alejandro, es inevitable para él que la cabeza se le vaya, con las horas muertas que tiene en Honduras, a lo que está ocurriendo en España, y la incertidumbre de saber si su novia estará bien o si le estará esperando cuando vuelva le tiene en un estado de amargura continuo. Ella, sin embargo, que se ha tatuado su amor con él, lo único que quiere es volver a tenerle entre sus brazos: "Se me parte el alma de verte así, que ganas de abrazarte. Gracias a mis niñas que te apoyan mucho, sé fuerte que ya no queda nada, nene. Valdrá la pena haber aguantado como un gran guerrero. Todo estamos orgullosos de ti".

Tania también está echándole mucho de menos, e incluso ha revelado que se ve, a veces, hablando sola como si le tuviera al lado: "Yo te voy a esperar toda la vida si hace falta, te amo con todo mi corazón y aquí estoy hablándote cada día como una loca. Te quiero fuerte, estoy ahí contigo. Amor de mi vida". Apenas queda nada para que llegue el final de 'Supervivientes 2022', y ahora sólo queda saber si Alejandro consigue colarse entre los finalistas o incluso hacerse por fin, con el codiciado cheque de 200.000 euros.

