Marta Peñate ha vivido una dura semana en 'Supervivientes'. La concursante estaba deseando poder unificarse con sus compañeros para poder dejar de estar sola en el palafito, a pesar de que ha reconocido que esa experiencia le ha servido para conocerse mucho más y superarse. Sin embargo, la alegría que sentía al ver que por fin podía volver a estar junto a ellos se ha visto empañada por un malestar que ha estado padeciendo durante unos días.

Al parecer, la superviviente ha sufrido una intoxicación de coco y esto ha hecho que todos terminen preocupándose mucho por su salud. "Estoy hinchada, tengo gases y llevo mucho tiempo sin ir al baño", le confesaba a sus compañeros, un dolor que con el paso de las horas cada vez se ha hecho mayor, hasta que al final no ha podido más.

Tras permanecer un tiempo tumbada, la organización ha decidido llamar al médico para que le atendiese y ha terminado recetándole una medicación para que pudiese recuperarse lo más pronto posible. Un dolor que durante la noche siguió teniendo, haciendo que sus compañeros no dudasen en hacer turnos para estar junto a ella dándole todo su apoyo y cariño. Sin duda, un bonito gesto que hacía que ella acabase derrumbándose mientras les agradecía que estuviesen junto a ella.

Un bonito gesto que Carlos Sobera no ha dudado en alabar también en la palapa, dejando claro lo mucho que les gusta ver esta cara de los supervivientes. "Hay que poner en valor el comportamiento de los compañeros que cuando uno se pone malito le arropan a pesar de que es un concurso muy competitivo", ha indicado pidiendo un gran aplauso para ellos.

Un gesto que Marta Peñate, completamente recuperada, no ha dudado en agradecer de nuevo. "La verdad es que me sentí súper arropada por todos y eso que con alguno me lleva mal. Estaba mal y no me faltó el cariño de ninguno. Ahí se ve el valor de las personas. Agradezco mucho al equipo y a toda la organización lo bien que nos tratan", ha indicado ella visiblemente feliz al descubrir que pese a los problemas que pueda tener con algunos de sus compañeros, cuando los ha necesitado los ha tenido a todos sin excepción.

