Anabel Pantoja ha celebrado uno de sus cumpleaños más especiales. La colaboradora ha dado la bienvenida a sus 36 años en 'Supervivientes'. Un momento muy especial que ha tenido que vivir sin la compañía de Yulen Pereira, ya que fue expulsado unos días antes. Además, tampoco lo podrá celebrar con otro de sus grandes apoyos, Ana Luque, ya que se ha convertido en la nueva superviviente en abandonar la isla. Sin embargo, durante la noche se ha llevado dos grandes alegrías.

Por un lado, la colaboradora podrá disfrutar junto al resto de sus compañeros de una gran recompensa entre las que se encuentra uno de sus mayores deseos: la nocilla. Una comida de la que todos podrán disfrutar después de que Nacho Palau tuviese que abandonar la prueba tras tener que ser atendido por el médico. Además, el público ha decidido que puedan tener una gran fiesta de celebración.

Un día muy especial sobre el que la colaboradora lleva pensando desde hace mucho tiempo, y es que se acuerda de toda su familia. Antes de este momento, la colaboradora le reconocía a Ana Luque que tenía miedo de que sus sobrinos se "hubiesen olvidado de ella", y reconocía que tenía muchas ganas de poder ver a alguien, ya que no ha recibido la visita de ningún familiar.

De momento, la única noticia del exterior que recibió fue la videollamada de su madre, que no pudo viajar a Honduras por estar de baja médica. Sin embargo, esto es algo que está a punto de cambiar, ya que su amigo Juan le dará una gran sorpresa acudiendo a 'Supervivientes' para darle una gran alegría por su cumpleaños. Por ahora, ha tenido que conformarse con que todos sus compañeros le feliciten y le den todo su cariño mientras se acuerda de Yulen Pereira.

La concursante ha reconocido que él "le ha enseñado a verse tranquila y confiar". Un amor que define como algo "puro" que no ha podido evitar que suceda y que ha vivido muy intensamente. De hecho, no deja de leer una y otra vez la romántica carta que le escribió antes de marcharse.

Anabel Pantoja se asusta al ver su reflejo

La sobrina de Isabel Pantoja ha conseguido verse un poco intentando mirarse en el reflejo del café, algo de lo que se ha arrepentido al momento, y es que no le gusta lo que ha visto. "Me estoy viendo los ojos, las cejas…¿Me puedes explicar que me ha visto Yulen a mí con estas arrugas y estos pliegues? Se va a pensar que no tiene 9 años menos que yo, sino 19. Tengo cara de antigua. Parezco Nieves Herrero de lado", le desvelaba a Ana Luque.

A pesar de que su compañera intentaba animar recalcándole que, en su opinión, se parecía a Nagore Robles, nada le ha convencido. "Parezco una Menina, me falta el perro. Parezco Rociíto, cuando se fue de Chipiona. En vez de mirar por mi salud mental miré por mi estómago", se lamentaba recordando cuando decidió cortarse el pelo para poder comerse una gran hamburguesa.

