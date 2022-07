Anabel Pantoja ha vivido su noche más dura en 'Supervivientes' después de haberse jugado la expulsión junto a Ana Luque y Yulen Pereira. Finalmente, la colaboradora ha tenido que ver cómo el esgrimista era el elegido por la audiencia para abandonar el concurso. Un momento agridulce para ella, ya que aunque se alegraba de saber que su amiga se salvaba, no podía evitar estar triste al descubrir que su chico tenía que marcharse.

Sin embargo, durante todo el tiempo que Yulen Pereira ha estado despidiéndose ha intentado no derrumbarse. "Le he prometido que no iba a llorar", ha explicado Anabel Pantoja mostrándose sorprendentemente serena. Una contención que no ha tenido el esgrimista, que no ha podido evitar romperse al dedicarle unas bonitas palabras a sus compañeros y a la colaboradora. "El mayor regalo de esta edición es esta de aquí. Gritona, caprichosa, enfática y marimandona", le ha indicado entre bromas.

Tras esto, le ha intentado dar ánimos asegurando que estaba seguro de que iba a llegar muy lejos. "Sé que es una campeona y que va a a llegar lejos", ha explicado animándole a que continuase bien en el concurso, y es que cada vez queda menos para la gran final. Por su parte, Anabel Pantoja ha intentado no pronunciar muchas palabras, limitándose a darle besos y abrazarle.

Para la colaboradora la expulsión de Yulen ha sido un duro varapalo, y es que la pareja ha vivido muy intensamente su amor en 'Superviviente', llegando incluso ha protagonizar su primer 'edredoning' y comenzar a hablar sobre la posibilidad de tener hijos.

Ahora, durante su despedida, toda la serenidad que ha intentado mostrar Anabel Pantoja se ha evaporado en cuanto Yulen Pereira se ha marchado. La colaboradora se ha derrumbado completamente preocupando a todos sus compañeros. "Esto es duro y ahora sin él se me va a hacer cuesta arriba", ha explicado entre lágrimas. Por su parte, Ana Luque le ha recordado que ella todavía está allí y que no piensa dejarle sola. "Ya lo sé pero... entiéndelo, se me acaba de ir una pierna", ha desvelado dejando claro lo importante que es para ella.

Sin embargo, la pareja podría reencontrarse muy pronto, y es que ahora Yulen Pereira se ha convertido en parásito, enfrentándose a la expulsión definitiva con Marta Peñate. La persona que se salve tendrá la oportunidad de unificarse con el resto del grupo.

