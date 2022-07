Anabel Pantoja por fin ha recibido señales de vida desde España en Honduras. La sobrina de la tonadillera ha podido disfrutar de una recompensa justo después de someterse al 'Puente de las emociones' en 'Supervivientes', donde se ha abierto más que nunca en su vida, hablando de su familia, de su ex, de sus sentimientos, ha pedido incluso perdón por algunas cosas que no debería haber hecho... y cuando el dramático momento ha terminado, Lara Álvarez le ha hecho entrega de una preciosa carta de su amiga y compañera Belén Esteban.

La colaboradora, que se encuentra en su casa recuperándose de su accidente de tibia y peroné, no falta a su cita en las redes sociales para defender a Anabel, y siempre que hay que tratar de salvarla, aporta su granito de arena pidiendo a sus seguidores que voten. Por eso, lo menos que podía hacer era enviarle una carta de apoyo con la que Anabel ha terminado llorando como una niña pequeña: "Hola, mi gordi. Te queremos decir que todos los que te queremos estamos muy felices de verte en 'Supervivientes'. Te has superado cada semana. Nos haces llorar, reír y disfrutar. Te queremos ver contenta, como eres tú, no pienses en quién va a ganar, piensa solamente en ti, en disfrutar cada momento. Queremos todos que vuelvas en helicóptero. Estaremos todos esperándote allí, nuestro grupo de WhatsApp", leía en voz alta Anabel muy emocionada.

Mediaset

Mediaset

Sin embargo, la emoción no sólo venía porque hacía ya tiempo que no tenía noticias de sus seres queridos (la única visita que ha recibido ha sido la visita de la madre de Yulen, Arelys, y la llamada de su madre, Merchi), sino porque ella pensaba que no estaba teniendo el apoyo de Belén: "¡Ay, mi Belén! ¡Te quiero! ¡Yo pensaba que estaba enfadada conmigo!", decía emocionada y aliviada, aunque no se olvidaba de pedir lo más importante: "¡Llévame comida! Croquetas, ensaladilla, lo que quieras, pero llévame comida!", insistía, y es que la falta de alimentos ha hecho a los concursantes de 'Supervivientes' perder muchos kilos en pocas semanas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io