Jorge Javier ha regresado a 'Supervivientes' tras su baja médica. El presentador ha estado unos días ausente después de sufrir una laringitis post-covid. Lo cierto es que él siempre dejó claro que no quería perderse bajo ningún concepto la final del concurso un deseo que podrá ver cumplido después de haber sufrido unos problemas médicos tras dar positivo en coronavirus. Sin duda, una gran noticia que ha celebrado por todo lo alto durante su regreso, dejando claro lo feliz que se siente de poder vivir estos últimos programas en plató.

"Qué alegría, qué alegría", ha indicado al entrar al plató. Un bonito momento en el que ha protagonizado un emotivo reencuentro con Ana Luque, con quien tiene una buena relación desde que le conoció en plató en el plató de 'Supervivientes' en el pasado, cuando ejercía de defensora de Olga Moreno.

Por su parte, Lara Álvarez ha querido recibirle por todo lo alto también dedicándole unas bonita palabras con la que le recordaba el tiempo que llevan juntos. "No sabes la ilusión que me hace compartir esto contigo. Ya son ocho años, compañero", le ha indicado la presentadora. Un momento que él ha aprovechado para sacar su característico sentido del humor. "Estás a dos de convertirte en mi relación más larga", le ha indicado entre risas.

Lo cierto es que para Jorge Javier esta es una noche es muy especial, ya que es la última vez que conecta con los concursantes desde Honduras, ya que la final está cerca. Un momento que él ya advirtió que viviría aprovechando la visita que Rocío Carrasco le hizo en su casa. Por lo pronto, Carlos Sobera ya se despidió el martes pasado de 'Tierra de Nadie', dejando claro que pronto conoceríamos al nuevo ganador de 'Supervivientes'.

Un día muy especial que el presentador ha aprovechado para dedicarle unas palabras a los concursantes con las que ha terminado emocionándoles. "Me da mucha envidia ver que habéis llegado hasta ahí. Pase lo que pase tenéis que vivirlo con mucha emoción porque habéis llegado al último día de la palapa", les ha recordado haciendo que terminasen soltando alguna que otra lágrima.

