MasterChef Celebrity es, para muchos de los famosos que se han ceñido el delantal, una de las experiencias más apasionantes y exigentes de sus vidas. El talent, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, pone a prueba su capacidad de trabajar bajo presión, les descubre virtudes que no habían identificado y los convierte en amantes de la cocina y la gastronomía. En esta nueva edición, Norma Duval, Patricia Conde, Pepe Barroso, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina, Manu Baqueiro, Nico Abad, Daniela Santiago, Xavier Deltell, María Escoté, Emmanuel Esparza, Lorena Castell, Eduardo Rosa y Ruth Lorenzo sentirán el vértigo que conlleva enfrentarse a retos culinarios impredecibles.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así será la séptima edición de #MCCelebrity. Prepárate para vivir una temporada increíble cargada de emoción, talento, diversión, cocina y momentos inolvidables 💛✨



MUY PRONTO en @La1_tve https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/EqG795qrID — MasterChef (@MasterChef_es) September 9, 2022

Los famosos participarán en los clásicos duelos, las batallas o la prueba de seguir al chef, aunque los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz intentarán sorprenderles con nuevos y divertidos retos: se turnarán para subirse en una bicicleta estática y generar energía para cocinar a base de pedaladas; cocinarán con una mano mientras comparten por parejas una chaquetilla gigante; y deberán mostrar su forma física y mental con matemáticas, jeroglíficos o identificando productos asiáticos etiquetados en sus idiomas originales.

En las pruebas exteriores, los equipos se encargarán de un exclusivo cóctel en el Hipódromo de Madrid; trabajarán junto al Museo Guggenheim Bilbao; tomarán las cocinas de RavioXo para hacer las delicias de los amigos del chef Dabiz Muñoz (3 soles Repsol); o servirán en el icónico hotel Mandarin Oriental Ritz un menú de Quique Dacosta (5 soles Repsol), que degustarán diez reconocidas chefs de la talla de Elena Arzak (3 soles Repsol), Fina Puigdevall y Martina Puigvert (3 soles Repsol), María José San Román (2 soles Repsol) y Pepa Muñoz (1 sol Repsol). Incluso retrocederán 2.000 años para conocer el esplendor de Augusta Emerita (Mérida).

El esfuerzo se verá recompensado con un premio solidario de 75.000 euros, que podrá donar a la ONG que elija el ganador, y el preciado trofeo de MasterChef Celebrity. Además, los duelistas obtendrán un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Todos los aspirantes podrán poner su granito de arena a una causa solidaria, porque en todos los programas el mejor de una de las pruebas ganará 4.000 euros para una ONG

En el programa 1 de 'Masterchef Celebrity 7'

Para dar la bienvenida a los aspirantes en el estreno, el jurado preparará una Caja Misteriosa especial para cada uno con ingredientes distintos. El reto será cocinar un plato con todos esos productos. También contarán con una serie de alimentos básicos, como la mantequilla, la harina, los huevos y las hierbas aromáticas. Podrán intercambiar alimentos con sus compañeros, pagándolos con tiempo del cocinado a 5, 10, 15 o 20 minutos. El actor Karra Elejalde les visitará.

Javier Herraez

Después, descubrirán uno de los mayores tesoros de nuestro Patrimonio Nacional, el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia). Los platos a servir estarán diseñados por los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos (1 sol Repsol), con algunos de los mejores productos de Castilla y León avalados por el sello de calidad Tierra de Sabor. 100 empleados del palacio y vecinos de La Granja degustarán las elaboraciones.

En la prueba de eliminación, el supermercado se convertirá en un auténtico secadero de embutidos para rendirle un homenaje a uno de los ingredientes favoritos de Pepe Rodríguez: el chorizo. Cada delantal negro tendrá que recrear un plato con este ingrediente principal, algunos tan conocidos como el guiso de garbanzos con chorizo o los canelones de chorizo con bechamel. Rossy de Palma se convertirá en madrina de este primer programa.