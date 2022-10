Tamara Gorro vuelve a la televisión, y lo hace de la mano de Sonsoles Ónega y Antena 3. Si la propia Sonsoles nos dejaba caer en la entrevista que le hicimos hace unos días en Diez Minutos que, tras desearle suerte en su nuevo proyecto, Ana Rosa Quintana 'conocía a gran parte del equipo', ahora estamos viendo que tiene toda la razón, porque la ex presentadora de 'Ya es mediodía' ha hecho una buena selección de profesionales de la televisión para acompañarla en su nuevo programa, y tras conocerse que la acompañará Olga Viza, ahora el portal Informalia ha revelado que Tamara se une al 'team'.

Por lo pronto, Tamara aún no ha confirmado ni desmentido nada, pero sí es cierto que lleva semanas hablando de un 'nuevo proyecto' en sus redes sociales, usando unas fotos presumiendo de looks que se habrían hecho en los ensayos del nuevo programa, mientras prometía que tiene muchas ganas de poder contar de qué se trata. Una sorpresa que parece que se le ha escapado de las manos, pues se ha sabido antes de tiempo.

Este, sin duda, es un gran revulsivo para Tamara, que desde hace meses lucha para encauzar de nuevo su vida desde que a finales del 2021 anunciara que está trabajando junto a su psiquiatra para superar una profunda depresión. Estos problemas, y la necesidad de desconectar del mundo, le llevaron a interrumpir temporalmente su relación con Ezequiel Garay en enero de 2022, con el que lleva 12 años, 10 de los cuales casada, y teniendo dos hijos en común. Sin embargo, tras un tiempo separados, a principios del verano de este mismo año decidieron darse una segunda oportunidad, dándose cuenta, así, que su chico es el mejor apoyo que puede tener.

Esta no será, sin embargo, la primera vez que Tamara Gorro hace algunas colaboraciones con Antena 3: ya apareció en 'Espejo Público' para dar su opinión sobre la gestación subrogada, un tema que le toca muy de cerca, ya que consiguió tener a su primera hija, Shaila, gracias a ese método.

Aún así, la carrera televisiva de Tamara se había forjada, predominantemente, en Mediaset: se dio a conocer como tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', convirtiéndose en una de las caras más reconocibles del 'dating show', hasta el punto de ser una de las que más se recuerdan. Además, también ha ido a 'Supervivientes', ha tenido un breve pero intenso canal en la plataforma mtmad y ha sido una de las presentadoras más recurrentes paras las galas navideñas y de Nochevieja de Telecinco. Ahora, sin embargo, Tamara vive esencialmente de sus colaboraciones en redes sociales gracias a sus más de 2 millones de seguidores, sus libros y su empresa constructora, algo que pudimos conocer cuando analizamos todos los bienes del matrimonio cuando anunciaron su separación.

