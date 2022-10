Sonsoles Ónega se viste de largo el próximo lunes 24 de octubre. Ese día se estrena 'Y ahora Sonsoles', la nueva apuesta de Antena 3 con la periodista al frente. La presentadora, comunicadora y escritora se incorporó al equipo de profesionales de Atresmedia el pasado julio provocando un gran revuelo mediático y hasta hace poco todo sobre su nuevo proyecto era todo un misterio. ¿Horario? ¿Colaboradores? ¿Secciones? Ahora hemos tenido la oportunidad de hablar con ella sobre su fichaje, los contenidos de su nuevo programa y sobre temas más personales, como su relación con el arquitecto César Vidal.

Tu fichaje por Atresmedia se ha vivido casi como el de una estrella del fútbol. ¿Te sientes como la Messi de la televisión?

No, y me parece una etiqueta muy generosa por parte de quien me la ha puesto, pero en absoluto. Yo me considero una profesional de este tinglado de la tele y sólo espero no defraudar las expectativas, que son siempre las peores compañeras cuando empieza un proyecto de estas características. Y soy positiva, pero me pueden los miedos.

Ana Rosa Quintana te ha deseado un "suerte" un poco escueto, diciendo "espero que le vaya bien".

Sí, es lo que dijo en su rueda de prensa de vuelta a 'El programa de Ana Rosa', y era su día. Me lo ha deseado también en privado y sé que contiene los mejores deseos para este equipo; a muchísimos miembros ya los conoce también, y sé que es sincera cuando nos desea lo mejor. Ella, la reina de las mañanas, sabe mejor que nadie que empezar un proyecto de esta envergadura requiere su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, sus nervios, su todo. Yo cuento con las energías de quienes nos dedican buenos deseos, me lo quedo todo, estoy en modo esponja.

Atresmedia

¿A quién te has encomendado, si eres religiosa?

Al apóstol Santiago, es mi guardián. Bueno, me encomiendo al equipo, al esfuerzo de cada uno de ellos y a la apuesta de la cadena, que muchas veces es sonrojante. Es cierta la apuesta de Antena 3 por este proyecto en las tardes y se nota en el depliegue de medios. Yo a veces le digo a la directora que "no sabemos ni qué pedir", de todas las opciones que nos dan. Todo combinado, con algo de acierto en los temas, en la selección de los asuntos de los que queremos hablar, espero que sean claves para gustar al público.

"Mi aubela sabía mucho de tele porque veía mucha tele"

En 'El hormiguero' revelaste que tenías comunicación con tu fallecida abuela paterna. Ella te echará una mano…

Yo cuando digo que con mi abuela hablo es porque la quiero más aquí que allí. La echo tanto de menos que su presencia, aunque no es real, es una constante en mí. Muchas veces, cuando me acuesto por la noche, digo 'jo abuela, qué bien me vendrías'. Y no por nada, sino porque con toda su ignorancia, era una mujer que nunca estudió ni nada por el estilo, era profundamente sabia. Sabía mucho de tele porque veía mucha tele y para mí era un termómetro muy bueno. Cuando empecé a hacer el programa de Telecinco me decía cosas y yo le respondía 'jo, abuela, lo que sabe', y ahora la echo en falta.

De pedir un consejo, a quién se lo pedirías: a un Fernando Ónega, a un Carlos Herrera…

Mi padre es presidente de mi consejo asesor, tiene cargo; él es mi oráculo, mi referente, y a él recurro un montón de veces al día. Luego conservo un maravilloso grupo de amigas del Congreso de los Diputados, todas ellas cronistas parlamentarias, algunas siguen y otras no, y les pido consejo muchas veces. Entre todas lo hacemos, ponemos en común nuestras dudas, angustias y celebramos también los éxitos. Ese grupo es muy interesante, y también mi hermana Cristina. Ella es consejera con galones y me ayuda mucho, con menos tiempo, que está con el Canal 24 horas (es la directora).

El único fichaje que se ha anunciado es el de Olga Viza.

Lo contó ella y me ha gustado mucho la recepción que ha tenido en redes. Su nombre personaliza la esencia del programa, que va a combinar rostros míticos de la televisión con caras nuevas de gente que no ha hecho televisión nunca. Eso me gusta, era un objetivo que yo tenía en la cabeza, de renovar un poco la pantalla de los magazines, y creo que lo hemos conseguido. Ojalá consiga atraer al espectador con esto. A mí me ha emocionado la carta blanca de la cadena para contratar a quien nos diera la real gana. Ha sido muy gustoso hacer el panel de colaboradores, con gente que puede funcionar muy bien, y no todos son periodistas. Os sorprenderán algunos nombres.

Atresmedia

¿El colaborador soñado?

Mi cabeza está ya vaciada de escarbar y escuchar a tanta gente (risas). A eso he dedicado buena parte del verano, a descubrir a personas que no conocía. Al final vas con tanta prisa durante las temporadas que no te detienes. Esa gente muy nueva va a sorprender.

¿Qué te pone más, la polémica por el plantón o tardanza de Pedro Sánchez a los Reyes, el Día de la Fiesta Nacional o el culebrón Tamara Falcó-Iñigo Onieva?

Las dos cosas me ponen mucho pero creo que da mucho más de sí lo de Tamara.

El nuevo programa, 'Y ahora Sonsolores' dura una hora. Tú que vienes de estar muchas horas en pantalla, ¿qué vas a hacer ahora con ese tiempo? ¿Te centrarás en ti?

No tengo tiempo para nada, estoy todo el día metida en la tele. Lo único que consigue que ponga el cerebro en 'pause' es el leer y estar con mis hijos cuando me tocan. No tengo tiempo para más, desgraciadamente.

Se te da bien poner título. Pon uno a esta etapa profesional y personas tuya.

De serenidad este momento no es, y de madurez tampoco, porque me resisto. Puede ser un momento efervescente, lo que pasa es que la efervescencia baja…

En lo personal, ¿los cimientos con el arquitecto César Vidal están bien puestos?

Sí, vivo un momento personal de mucha calma, tranquilidad y estabilidad. Me puedo centrar solo en esto.

Si te piden participar en 'Mask Singer' o dar las Campanadas…

Ni me lo planteo. Nada de eso existe. Estoy en otras batallas.