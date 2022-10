Norma Duval y Lorena Castell han protagonizado una fuerte pelea en 'MasterChef'. En la nueva entrega del talent de cocina que se emitió el pasado 3 octubre y que acabó con la sorpresiva eliminación de Patricia Conde, la vedette y la colaboradora de 'Zapeando' tuvieron que compartir cocinado en la primera prueba la noche. Debían preparar una tarta de bodas y lo tenían que hacer por turnos y solo con algunos ingredientes lo que provocó numerosas tensiones entre todos los participantes.

Norma Duval y Lorena Castell se pusieron mano a la obra para preparar su tarta pero la tensión entre ambas no tardó en aparecer y la duda de si poner o no azúcar al fondant subió la discusión de nivel. "A ver, espérate. ¡No lleva azúcar! ¡Te estoy diciendo que no le pongas azúcar! Ahora en la 'fondant' se queda el azúcar por un lado, tía. Estoy tranquila, pero tú haces lo que quieres y nos están grabando. Estamos perdiendo el tiempo. Estoy con un delantal negro y no me puedo meter a cocinar, pero veo que no estás haciendo nada", eran las duras palabras de la colaboradora contra la vedette que 'amenazó' con abandonar el cocinado.

"NO NO, ME VOY, ME VOY DEL PROGRAMA"



Norma se enfada con @lorenacastell y casi abandona #MCCelebrity pic.twitter.com/DcloleVuWy — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

"Pues me voy, ya está" le contestó Norma Duval a Lorena Castell asegurando que no se quería enfadar pero estaba dispuesta a dejar la prueba e hizo ademán de marcharse quitándose el delantal. La presentadora se dio cuenta de que había sido un poco dura con su compañera y quiso pedirle perdón. "Pues no nos enfadamos. Vamos a volver y me dices lo que me tengas que decir. Es verdad que a veces digo las cosas y grito, perdóname, te he gritado", decía Lorena.

Ya más calmadas, presentaron su plato a los jueces de 'MasterChef': Jordi, Pepe y Samantha Vallejo, quien acaba de tener una polémica con otras famosas por subir un vídeo regañando a su hijo Roscón. Jordi Cruz ha sido el más duro con su actitud afeando que hayan estado a punto de abandonar la prueba. "En mi restaurante, lo último que espero de mi equipo es un 'dejo al cliente sin comer y me piro'", decía.