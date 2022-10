Sara y Manuel han tenido que abandonar la quinta temporada de 'La isla de las tentaciones' pero... no por decisión propia, así lo veíamos en el último episodio del reality show de Telecinco. Todo comenzaba cuando Sandra Barneda reunía a las chicas Sara, Claudia, Paola, Laura y Tania en la hoguera para ver las correspondientes imágenes de sus novios en la Villa. En ese momento, la periodista tenía una sorpresa preparada para las chicas (y también para la audiencia). Si conocíamos en anteriores episodios al nuevo concursante Álvaro Boix, ahora Sandra les presentaba a la nueva pareja que se uniría a ellas para vivir la inolvidable experiencia en el paraíso tropical de República Dominicana: Ana y Cristian.

Telecinco

Lo que tampoco veíamos venir era lo que se avecinaba después de esta presentación. En un primer momento, las chicas recibieron muy bien esta noticia y la alegría por los nuevos integrantes se notaba en el ambiente, pero de golpe llegó Sandra Barneda para cortar de raíz esa sensación. De esta forma, la periodista les comunicaba a las chicas que para que Ana y Cristian entrasen a las Villas, una pareja de las cinco que hay debía abandonar su experiencia en 'La isla de las tentaciones'.

Pero eso no fue todo, las sorpresas no paraban de aparecer en esa hoguera. En este sentido, no solo tenía que irse una pareja, sino que la elección debía ser tomada en consenso por las cinco chicas, algo que las dejó prácticamente en shock. Después de varios minutos debatiendo, decidieron que la pareja que tenía que dejar República Dominicana era Sara y Manuel. La pareja no se tomó nada mal esta elección: "Me alegro mucho de haberos conocido a todas", expresaba Sara mientras abandonaba el reality show.

Telecinco