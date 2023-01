Dieciocho serán los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión. RTVE ha decidido aumentar el número final de artistas del cartel de la próxima edición debido a la calidad de propuestas recibidas. Entre los elegidos, diversidad de géneros, consagrados y nuevas promesas, nombres emergentes de la música indie y artistas con grandes comunidades en redes sociales.

Por orden alfabético son: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E’ffemme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Raky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Pero en este artículo nos vamos a centrar en la figura de Famous y descubrir la carrera de unos de los participantes con más proyección del Benidorm Fest 2023.



Jose Irun

Quién es Famous

Famous, de ascendencia nigeriana, saltó a la fama tras participar en la novena edición de Operación Triunfo. Tras su paso por el concurso, lanzó su debut en solitario "Bulla", un tema con el que consiguió millones de reproducciones y visualizaciones en las principales plataformas de streaming y medios de difusión. En su segundo sencillo en solitario, "Hoy ya no", Famous nos mostró el poderoso rango vocal que tiene.

En 2021, Famous es elegido por Disney España para interpretar el tema de su campaña de Navidad, "Si habla el amor". También a finales de ese año, lanza "Something", un sencillo en colaboración con el productor galardonado y cantante Blaq Jerzee.

La música de Famous

Tras ganar el talent musical de Televisión Española, Famour firmó con Universal Music España donde lanzó su primera colaboración oficial, "Time" del productor y DJ español Brian Cross, en 2019. En la actualidad, el ganador de OT 2018 es uno de los protagonistas del musical más famoso de la capital, 'El Rey León', la obra que se representa desde hace más de 10 años en el teatro Lope de Vega de Madrid.

Pero el musical no es en lo único que está trabajando. El artista continúa inmerso en la preparación de su nuevo proyecto musical, que fusiona sonidos urbanos, afrobeat, reggaeton y pop en castellano. Tendremos que esperar un poco más para conocer el tema que Famous ha presentado al Benidorm Fest. Esta no será la primera vez que el cantante de Bormujos intente representar a España en Eurovisión. En el año 2019, participó en la gala especial de OT para elegir al representante de España en Tel Aviv. Famous participó con No puedo más, un tema compuesto por Leroy Sánchez, Louis Biancaniello y Nolan Sipe. Finalmente fue Miki Núñez con "La Venda" el elegido por la audiencia para participar en el certamen europeo.