La actriz de la serie 'Élite', Valentine Zenere, visitaba 'El Hormiguero' y durante el programa ha tenido lugar la mesa de actualidad, una tertulia en donde se encontraban Pablo Motos, Juan del Val, María Dabán Royo, Rubén Amón y Miguel Lago. En este momento, el presentador ha aprovechado estos minutos del espacio para pedir perdón a su hermana en pleno directo.

Bien es cierto que Pablo Motos ha hablado en varias ocasiones de su familia, en concreto de su madre Amelia Burgos -que lamentablemente falleció en 2018- e incluso llegó a participar en una de las secciones de 'El Hormiguero', pero el presentador no es muy dado a hablar de su única hermana (y mayor que él por 14 meses): Pepa. Y este mismo martes, su hermana se convertía en una de las protagonistas del debate en el programa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todo comenzaba cuando en la mesa de actualidad se comentaba una noticia sobre una mujer que felicitaba a su hermana pequeña con una tarta: "43 años desde que mamá te encontró en la basura", era la frase que ponía a modo de broma en el pastel.

De esta forma, tanto el presentador como los colaboradores aprovechaban para hablar de las relaciones con sus hermanos. Cuando llegaba el turno de Pablo Motos, ha sido el valenciano quien ha dicho: "Solo le quiero decir que la quiero y siento muchísimo todo lo que he hecho", confesaba y añadía que en el rato que faltaba de programa "no tenía tiempo" para hablar de ninguna de las cosas que pasaron los dos.

Pero aún así, ha contado una de las múltiples anécdotas que vivieron juntos: "Se lo cree todo. Una vez me compré una careta muy realista de extraterrestre y ella pensó que había uno en casa", expresaba entre risas el presentador.