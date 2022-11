'MasterChef Celebrity 7' nos ha dejado un momento muy especial con una de sus concursantes, Isabelle Junot. Antes de saber quienes son los cuatro clasificados para la gran final del concurso, veíamos a Isabelle Junot emocionarse al hablar de su padre, Philippe Junot, que fue marido de Carolina de Mónaco.

Philippe tuvo una relación con la aristócrata desde 1978 hasta 1980, pero ese mismo año, ambos decidieron tomar caminos por separados. Más tarde, conoció a Nina Wendelboe-Larsen, su segunda esposa -que se divorciaron en 1997- y con quien tuvo tres hijos en común: Victoria, Alexis e Isabelle.

Isabelle se quedó a las puertas de la final de 'Masterchef Celebrity' pero nos regaló momentos muy emotivos al hablar de su padre ."Es lo más sweet del mundo", calificaba la mujer de Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó, al hablar de su padre , y le confesaba a Miguel Ángel Muñoz que "era su debilidad". "He visto lo de la Tata (decía en referencia a la película de Miguel Ángel Muñoz sobre su Tata) me he pasado la película entera llorando porque tengo esa misma sensación de que tengo que estar ahí con mis padres", añadía Junot. Además, señalaba que "estaba muy lejos" pero que le gustaría "hacer más".

Samantha le ha preguntado a la mujer del primo de Tamara Falcó, que fue un gran apoyo para ella tras su ruptura con Íñigo Onieva, cuál era la actual residencia de su padre y ella ha contestado que vive en Cannes y que está deseando ir a verle y cocinarle, pero que debido a las grabaciones de 'MasterChef Celebrity 7' todavía no ha podido ser. También ha aprovechado para hablar de la buena relación que tiene con Philippe Junot: "Se lo cuento todo. Se ríe muchísimo. Tengo capturas de pantalla siempre que hablo con él con Facetime. Mi padre es mi debilidad porque es tan buena persona, tan buen padre. Se desvive por nosotros. Siempre de buen humor, siempre vacilándonos. Tenemos una relación muy bonita", expresaba.